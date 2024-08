Controlli della Stradale durante il periodo di Ferragosto

Durante il periodo festivo di Ferragosto, gli agenti della Polizia Stradale di Catania hanno intensificato le operazioni di controllo per prevenire e sanzionare le infrazioni al codice della strada. Tra le irregolarità più frequenti, si è notata una marcata riluttanza all’utilizzo della cintura di sicurezza e un uso improprio della corsia di emergenza per la sosta. Queste violazioni sono state le più comuni, seguite da guida senza casco protettivo e superamento dei limiti di velocità.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, **sette patenti di guida** sono state ritirate a quegli automobilisti definiti “furbetti della corsia di emergenza”. Questi individui, nonostante il traffico denso, hanno ignorato l’importanza di mantenere libera la corsia per le emergenze, sorpassando gli altri veicoli in attesa. Questo comportamento non solo è irresponsabile ma comporta anche pesanti sanzioni: multe che variano da **430 a 1731 euro**, la sospensione della patente fino a **due mesi**, e la decurtazione di **10 punti** dalla patente di guida.