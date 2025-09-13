Concussione, assolta la manager Mirabella

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 13 Settembre 2025 - 07:14

Barbara Mirabella

Tre anni dopo l’inizio del procedimento, la vicenda giudiziaria legata all’organizzazione del congresso della Società Italiana di Chirurgia, ospitato a Catania nel 2021, si conclude con un verdetto che cambia radicalmente gli scenari. Barbara Mirabella, imprenditrice ed ex assessore comunale alla Cultura, è stata assolta perché il fatto non sussiste. Per il giudice non c’è stato alcun patto corruttivo. Accusata insieme agli imprenditori campani Sabrina Rubeo ed Eugenio Marzullo e all’ex rettore Francesco Basile, Mirabella era finita sotto processo per presunte mazzette legate a sponsorizzazioni e forniture. Le accuse avevano toccato anche la società Expo Srl. Il dispositivo della sentenza parla chiaro: assoluzione per Mirabella e per l’imprenditore Giovanni Trovato, condanne invece per Basile, ritenuto responsabile di concussione e tentata concussione, con una pena di 3.000 euro di multa e un anno di reclusione (pena sospesa).

«La verità ha trovato voce – ha commentato Barbara Mirabella – ho superato una tempesta con la dignità intatta, grazie alla mia famiglia». Più complessa la posizione di Basile. «Le sentenze si rispettano – ha dichiarato il suo legale – ma siamo pronti a impugnare: il camice bianco è stato assolto dall’accusa di corruzione». L’inchiesta aveva portato a intercettazioni, acquisizioni di documenti e testimonianze. Secondo l’accusa, alcuni pagamenti di fatture sarebbero serviti a coprire sponsorizzazioni collegate al congresso. Ma il gup ha ritenuto l’impianto accusatorio non sufficiente a provare un patto corruttivo.

Il processo ha avuto anche una forte eco politica: Mirabella, dopo l’assessorato comunale, si era candidata con Fratelli d’Italia alle Regionali, salvo ritirarsi durante la competizione elettorale. Alla lettura della sentenza, l’ex assessora ha ringraziato i legali Maria Licata e Alba Mattia Sperti, esprimendo gratitudine a chi le è stato vicino: «Grazie alla mia famiglia e a chi non mi ha mai lasciata sola. Ho affrontato questa bufera mantenendo intatta la mia determinazione». Resta invece aperta la partita per l’ex rettore: i suoi legali hanno già annunciato ricorso in appello contro la condanna.

Catania, la Commissione Antimafia in città: allarme di Curcio e Colosimo su carcere, piazze di spaccio e minori

Alfio Musarra 13 Settembre 2025 - 08:05
Regione siciliana (cataniaoggi.it-facebook)

Ex sindaci e mancati deputati al vertice degli enti: l’algoritmo del sottogoverno regionale

Redazione 13 Settembre 2025 - 06:53

Catania, 41enne denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti

Redazione 12 Settembre 2025 - 16:35

Catania, due 19enni fermati dai Carabinieri: trovati con droga e un’arma modificata

Redazione 12 Settembre 2025 - 15:39

Commissione Antimafia in missione a Catania: audizioni a Palazzo degli Elefanti

Redazione 12 Settembre 2025 - 15:35

Bellini International Context 2025, al via a Catania con un gala dedicato al “canto infinito” del Maestro

Redazione 12 Settembre 2025 - 14:46

Ultimissime

Catania, la Commissione Antimafia in città: allarme di Curcio e Colosimo su carcere, piazze di spaccio e minori

Alfio Musarra 13 Settembre 2025 - 08:05

Ristorante, approvata la maxi tassa ‘coperto’: 12€ solo per sedersi al tavolo | Ti metti a piangere dopo il caffè

Carolina Falco 13 Settembre 2025 - 07:35

Concussione, assolta la manager Mirabella

Redazione 13 Settembre 2025 - 07:14
Regione siciliana (cataniaoggi.it-facebook)

Ex sindaci e mancati deputati al vertice degli enti: l’algoritmo del sottogoverno regionale

Redazione 13 Settembre 2025 - 06:53

La chiamano la Stonehenge italiana: vicinissimo a questa città del sud Italia il ritrovamento pazzesco | Dovranno riscrivere daccapo i libri di storia

Carolina Falco 12 Settembre 2025 - 21:35