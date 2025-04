Catania: smantellata rete internazionale per il traffico di migranti tra Turchia e Italia, 15 arresti

Un’importante operazione condotta dalla Polizia di Stato, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha portato all’arresto di 15 persone ritenute appartenenti a un’organizzazione criminale transnazionale specializzata nel traffico di migranti e nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli arresti sono stati eseguiti nelle province di Catania, Cosenza e Catanzaro, ma anche all’estero, in Albania, Germania, Oman e Turchia, a conferma della portata internazionale dell’inchiesta.

L’operazione, denominata **“El Rais”**, è il risultato di un’articolata attività investigativa sviluppata dal Servizio Centrale Operativo (Sco) e dalla Squadra Mobile di Siracusa, con il supporto di Europol, Eurojust, del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e dell’Unità Human Trafficking and Smuggling of Migrants di Interpol.

I 15 soggetti colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere sono tutti di nazionalità egiziana e sono gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata all’organizzazione di viaggi clandestini via mare dalla Turchia verso le coste italiane, operando senza scrupoli e mettendo a rischio la vita dei migranti.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha commentato l’operazione, definendola «un risultato significativo, frutto di un’indagine accurata e della piena collaborazione tra forze di polizia e magistratura, in Italia e all’estero». Piantedosi ha sottolineato come chi organizza questi viaggi «lo fa per denaro, senza alcun rispetto per la vita umana», ribadendo l’importanza di contrastare queste reti criminali e di «ripristinare e rafforzare l’esclusivo ricorso a canali legali di ingresso» per garantire «condizioni dignitose per chi arriva e basi solide per una convivenza sicura e ordinata».

L’inchiesta segna un altro colpo importante contro le organizzazioni che sfruttano la disperazione dei migranti per fini economici, e dimostra l’efficacia della cooperazione internazionale nel contrasto ai fenomeni di tratta e immigrazione irregolare.