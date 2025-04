Aggressione a Vulcania: baby gang assalta gruppo di adolescenti, interviene il Municipio

Un episodio di violenza giovanile ha scosso la zona di Vulcania, a Catania. La notizia, risalente al pomeriggio di domenica scorsa ma trapelata soltanto ieri, è stata resa nota grazie all’intervento della presidente del III Municipio Borgo-Sanzio, Maria Spampinato. Secondo quanto ricostruito, una baby gang composta da ragazzi e ragazze intorno ai 14 anni avrebbe inseguito, raggiunto e accerchiato un gruppo di adolescenti usciti per una passeggiata.

L’aggressione si è conclusa all’interno di un condominio di via Vitaliano Brancati, dove uno dei giovani sarebbe stato colpito alla testa con un vaso di fiori lanciato dall’alto. Fortunatamente, la vittima non ha riportato gravi ferite, ma il trauma psicologico per lui e per i suoi amici è stato significativo. I genitori hanno già presentato una denuncia alla Procura della Repubblica.

«L’aggressione di una baby gang a un gruppo di ragazzi a Vulcania è un atto inqualificabile che merita la massima attenzione», ha dichiarato Spampinato. «Non si sa ancora cosa abbia scatenato la violenza, ma è certo che bisogna intervenire per evitare che simili episodi si ripetano in futuro. Proprio ieri, nel giorno dei festeggiamenti per il 173° anniversario della fondazione della Polizia, è fondamentale ribadire un messaggio di legalità e controllo del territorio».

«Solo per fortuna – ha concluso la presidente – l’episodio non ha avuto conseguenze tragiche. Ed è per questo che l’attenzione delle istituzioni politiche e sociali deve restare altissima».