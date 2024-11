Adrano: 107,3 Milioni di Euro per lo Sviluppo Urbano e Sociale

Il Comune di Adrano ha ottenuto finanziamenti complessivi per 107,3 milioni di euro, investiti in un’ampia gamma di progetti di rigenerazione urbana, promozione dello sviluppo sostenibile e riqualificazione di spazi pubblici strategici, come la piazza della Chiesa del Cuore Immacolato, Contrada Capici e piazza A. Diaz. Durante la relazione odierna sullo stato di attuazione del programma, il Sindaco Fabio Mancuso illustrerà al consiglio comunale un articolato piano d’interventi volto a migliorare la qualità della vita cittadina, con una particolare attenzione ai giovani.

Il tema centrale è “il diritto dei cittadini” a vivere in una città più accogliente, giusta e inclusiva, capace di offrire pari opportunità di crescita. Gli interventi toccano settori vitali come istruzione, servizi sociali, ambiente e urbanistica, con un occhio attento alla legalità e alla sicurezza per garantire uno sviluppo duraturo e sostenibile.