Run2Castles 2025: Trionfano Daniele Gambitta e Nicoletta Santonocito

Due anni dopo i successi di Salvatore Maccarone e Gaia Patrinicola, Daniele Gambitta (Magma Team) e Nicoletta Santonocito (Csain) si aggiudicano la Run2Castles, superando nell’albo d’oro Filippo Saverio Amasi e Nina Gulino, vincitori nel 2024. La quarta edizione della gara dei castelli, posticipata di una settimana, ha visto la partecipazione di 380 atleti, tra cui diversi stranieri, come l’argentina Alan Contreras e la tedesca Katharina Maria Nedela, che si sono distinte nelle rispettive categorie.

Le condizioni meteo avverse, con pioggia e vento, hanno accompagnato gli atleti sin dalla partenza dal Castello Normanno di Aci Castello. Daniele Gambitta, classe 2002, ha imposto il proprio ritmo già al quinto chilometro, concludendo la gara di 10,5 chilometri in 34’57”. Sul podio anche Francesco Nastasi (RunCard), a 24 secondi di distanza, e Francesco Bruno (Cus Catania), che ha chiuso in 36’06”.

Tra le donne, Nicoletta Santonocito ha tagliato per prima il traguardo a Castello Ursino con un tempo di 39’54”, precedendo Desiree Erica Di Maria (Cus Catania) e Guia Buccheri (Magma Team).

La gara ha anche celebrato storie uniche, come quella di Giuseppe Pantò, classe 1938, che ha completato il percorso in 1 ora, 11 minuti e 47 secondi, conquistando il podio nella categoria SM85.

L’evento, organizzato dall’Asd Sport Extreme Triathlon in collaborazione con Pianeta Vacanze Consulting, ha beneficiato del supporto dei Comuni di Acicastello e Catania, insieme a partner istituzionali come Ars, Fidal, Csain, Amts e Fondazione Sport City. Mario Lombardo, direttore tecnico, ha commentato:

“Peccato per il meteo, ma è stata comunque una gara di successo, con una partecipazione internazionale e un’ottima accoglienza per la prima edizione delle gare giovanili. Puntiamo a migliorare ulteriormente nel 2026.”

Classifiche di categoria

Maschili

• JM: Aldo Di Mari (Scuola Lentini).

• PM: Rosario Liguori Cintorrino (San Sebastiano).

• SM35: Enrico Buscema (Running Modica).

• SM40: Valerio Maria Farruggio (Athlon Kamarina).

• SM45: Francesco Nastasi (RunCard).

• SM50: Giuseppe Pulvirenti (Atletica Virtus Acireale).

• SM55: Santo Baudo (RunCard Eps).

• SM60: Giovanni Crisafulli (Podistica Messina).

• SM65: Roberto Ruggieri (Csain).

• SM70: Giuseppe Maio (Milazzo).

Femminili

• AF: Guia Buccheri (Magma Team).

• JF: Matilde Pavone (Magma Team).

• SF: Nicoletta Santonocito (Csain).

• SF35: Desiree Erica Di Maria (Cus Catania).

• SF40: Adalgisa Popoli (Monti Rossi Nicolosi).

• SF45: Luciana Delia (Milazzo).

• SF50: Mika Iwaguchi (Catania Running Club).

• SF55: Isabella Anastasi (Catania Running).

• SF60: Liliana Cimino (Csain).

• SF65: Vincenza Messina (Asd Running).

La Run2Castles si conferma un appuntamento che unisce sport, cultura e tradizione, dando appuntamento al 6 gennaio 2026 per una nuova edizione.