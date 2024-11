Rigenerazione di Ognina: concorso internazionale per rivitalizzare il Borgo Marinaro

Il Comune di Catania ha lanciato un concorso di progettazione dedicato alla rigenerazione del Borgo Marinaro di Ognina, puntando a restituire questa storica area ai cittadini. Il progetto intende trasformare l’area tra Piazza Nettuno e Piazza Mancini Battaglia, creando nuovi spazi di connessione e migliorando la vivibilità del quartiere.

Sono arrivate 53 proposte da diverse parti del mondo per partecipare al concorso internazionale, che procede ora verso la fase di selezione. Lunedì verrà pubblicata la prima graduatoria, che indicherà le cinque migliori idee per accedere alla fase successiva. Secondo il cronoprogramma, entro novembre sarà annunciato il progetto vincitore.

Tra le proposte, emerge la volontà di abbattere il ponte che attualmente limita la visuale sul mare e oscura la vista della chiesa e delle case del borgo. Questa struttura, spesso criticata, è percepita come un ostacolo alla piena fruizione dell’area, e il concorso offre l’opportunità di esplorare soluzioni innovative per recuperare la connessione visiva e fisica tra Ognina e il mare.

La commissione giudicatrice, composta il 17 ottobre, riflette un’apertura internazionale. Al suo interno troviamo figure di rilievo: un docente spagnolo, Darío Fidel Álvarez Álvarez dell’Università di Valladolid, e il professore portoghese Adalberto Dias, entrambi esperti di architettura. Il gruppo è completato da tre italiani con competenze in ingegneria, geometri e costruzioni, a dimostrazione della volontà del Comune di Catania di esplorare diverse prospettive per affrontare le sfide urbanistiche del borgo.

Il progetto vincente riceverà un premio di 60.000 euro, insieme a un incarico di 402.000 euro per la realizzazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica. I classificati dal secondo al quinto posto riceveranno ciascuno 28.000 euro. In totale, per questa prima fase, è previsto un budget di un milione di euro. Inoltre, 12,5 milioni di euro provenienti dal Piano di Rigenerazione Urbana 2022 del Ministero dell’Interno saranno destinati alla fase di realizzazione, che potrebbe includere anche l’abbattimento del ponte.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha descritto il concorso come una “occasione unica” per rilanciare l’immagine di Catania a livello nazionale e internazionale. A dicembre, l’iniziativa “Il borgo restituito” prenderà forma, offrendo ai cittadini un’immagine concreta del futuro di Ognina e delle possibilità di una rinnovata connessione con il mare.