San Berillo Sorvegliato h24: attivate le telecamere per garantire maggiore sicurezza

Dopo anni di attese e segnalazioni da parte dei residenti, il quartiere di San Berillo a Catania ha finalmente attivato un sistema di videosorveglianza in via Di Prima e via Luigi Sturzo, operativo 24 ore su 24. Questo intervento rientra nel piano urbanistico “Estensione dell’asse alberato e della pista ciclabile di via Di Prima” e prevede anche il ripristino dell’illuminazione pubblica, completando i lavori già iniziati in piazza Turi Ferro.

L’assessore alla Polizia Locale, Alessandro Porto, ha confermato che il sistema di sorveglianza è composto da 213 telecamere installate nel 2021 in vari punti strategici della città, finanziate tramite un bando del Ministero dell’Interno. “Le telecamere registrano immagini che, in caso di necessità, possono essere consultate rapidamente per monitorare eventuali incidenti o comportamenti sospetti,” ha dichiarato Porto.

Attese soprattutto nella zona di via Di Prima, le telecamere erano state inizialmente attivate durante l’amministrazione dell’ex sindaco Salvo Pogliese, ma erano state poi disattivate. La riattivazione definitiva è stata possibile grazie alla creazione di una control room accessibile a tutte le forze dell’ordine.

Questo intervento fa parte dei Piani Urbani Integrati (PUI) e si collega alle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), con un investimento complessivo di 74 milioni di euro destinato a migliorare vivibilità e sicurezza nel quartiere San Berillo.