Operazione “Mercurio”: misure cautelari e sequestri per un milione di euro

All’alba di oggi, i Carabinieri del Ros hanno dato esecuzione, nelle province di Catania e Siracusa, a un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale etneo su richiesta della Procura distrettuale locale. Sono coinvolte 19 persone, a vario titolo accusate di associazione di tipo mafioso, estorsioni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e scambio elettorale politico: condotte mirate a garantire profitti e vantaggi indebiti per il sodalizio, con infiltrazioni dirette nelle istituzioni e nella Pubblica Amministrazione.

L’operazione, che al momento sta ancora svelando i suoi dettagli (attesi per la tarda mattinata), colpisce esponenti di spicco di Cosa nostra catanese nonché figure istituzionali ritenute a loro collegate. Contestualmente è in corso la notifica di un sequestro di beni per un valore complessivo di un milione di euro, ulteriore prova di come la mafia continui a consolidare i propri affari anche grazie a complicità e collusioni negli uffici pubblici.