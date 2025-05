Movida sicura nel centro di Catania: controlli serrati e sanzioni nel weekend

Come ogni fine settimana, anche questo weekend il centro storico di Catania è stato al centro di un imponente servizio interforze predisposto dal Questore per garantire sicurezza e legalità durante la movida notturna. L’obiettivo, ancora una volta, è stato quello di tutelare cittadini e turisti nei luoghi di maggior affluenza, specialmente in prossimità di locali e aree di ritrovo giovanile. Un dispositivo coordinato da un ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato ha visto impegnate numerose pattuglie della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, con il supporto della Polizia Scientifica.

I controlli, mirati a prevenire condotte illecite e a garantire il regolare svolgimento della vita notturna, si sono concentrati su piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli e via Etnea. Nel corso della serata e della notte sono state identificate 225 persone (66 con precedenti) e controllati 95 veicoli. Le pattuglie appiedate hanno presidiato le aree pedonali per impedire l’ingresso di mezzi a due ruote e garantire la sicurezza di pedoni e clienti dei locali. Diversi controlli sono stati effettuati anche per prevenire l’uso di droghe e l’abuso di alcolici.

Due quindicenni, fermati nei pressi della Villa Bellini, sono stati trovati in possesso di marijuana e riaffidati ai genitori. Saranno segnalati in via amministrativa alla Prefettura come assuntori. L’attività congiunta di Polizia di Stato e Polizia Locale – Reparto Annona ha portato al controllo di due esercizi commerciali. Uno di essi, in via Landolina, è stato sanzionato per 2.223 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico, installazione non autorizzata di una tenda, assenza di licenza per la vendita di alcolici e impianto acustico privo di relazione di impatto acustico. Nessuna irregolarità, invece, per un pub in piazza Bellini.

Per quanto riguarda il Codice della Strada, sono stati elevati 13 verbali: 4 per mancanza di copertura assicurativa (con sequestro dei veicoli), 3 per guida senza casco (con fermo dei ciclomotori) e 6 per sosta irregolare in aree pedonali o in divieto. Prosegue anche il contrasto ai parcheggiatori abusivi: sei le persone sanzionate – quattro catanesi, un gambiano e un uomo della provincia di Siracusa – con il sequestro complessivo di 106 euro. Un 35enne è stato denunciato per violazione del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), mentre un 26enne è stato deferito per inosservanza al divieto di ritorno nel comune di Catania.

Anche l’Arma dei Carabinieri ha intensificato i controlli con pattuglie dinamiche e militari a piedi, impiegando etilometri e drug-test nelle aree di maggiore aggregazione, tra cui Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò e Largo Rosolino Pilo. Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 127 persone e controllato 64 veicoli, con 20 infrazioni elevate per un totale di circa 27.000 euro, 48 punti decurtati dalle patenti e due conducenti denunciati. Tra le violazioni più gravi: guida col cellulare, senza casco, con veicoli sequestrati, mancato uso delle cinture e trasporto non conforme.

Una donna di 31 anni, proveniente dalla provincia di Messina, è risultata positiva all’etilometro (1,70 g/l) ed è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Tre automobilisti sono stati sottoposti a drug-test, tutti con esito negativo. Infine, i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni mirate in zona Largo Rosolino Pilo: quattro giovani catanesi sono stati controllati, senza riscontrare illeciti. L’azione coordinata tra le forze dell’ordine ha garantito un clima sereno e sicuro in tutta l’area del centro storico, prevenendo disordini e scoraggiando comportamenti pericolosi o illegali durante il fine settimana.