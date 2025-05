Controlli digitali sulle strade di Catania: torna lo “street control”

Tornano i controlli stradali automatizzati a Catania con il sistema “street control”, il dispositivo montato sulle auto della polizia municipale che consente di rilevare automaticamente le violazioni al codice della strada, in particolare quelle legate alla sosta irregolare. Il servizio, predisposto dal comando della polizia municipale diretto da Diego Peruga in accordo con il sindaco Enrico Trantino, sarà attivo da lunedì 19 a sabato 24 maggio e interesserà diverse strade ad alta intensità di traffico.

L’obiettivo è aumentare la sicurezza stradale, tutelare pedoni e ciclisti, migliorare la fluidità della circolazione e agevolare il passaggio dei mezzi pubblici. Le zone interessate dai controlli sono comunicate in anticipo per privilegiare un approccio preventivo, orientato all’educazione e non solo alla sanzione.

Le pattuglie munite di street control monitoreranno in particolare viale Mario Rapisardi, da via Palermo a piazza Santa Maria di Gesù; via Vincenzo Giuffrida, da viale Raffaele Sanzio a corso Italia; viale Vittorio Veneto, da piazza Michelangelo a corso Italia; viale Libertà, da corso Italia a piazza Giovanni XXIII; via Messina, da via Ulisse fino a piazza Mancini Battaglia; piazza Europa, inclusa la parte finale di corso Italia; via Francesco Crispi in tutta la sua estensione; via Vittorio Emanuele Orlando fino all’incrocio con via Raffaello Sanzio e via Giuffrida. Il sistema rileverà automaticamente le infrazioni, comprese la sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie riservate, sulle piste ciclabili e nei pressi degli attraversamenti pedonali.

«Non c’è alcuna volontà di fare cassa – ha spiegato il sindaco Enrico Trantino – ma piuttosto la necessità di correggere comportamenti dannosi e ormai radicati, restituendo decoro e sicurezza alle nostre strade. Chi continua a confondere l’obbligo di rispettare le regole con la presunta intenzione del Comune di fare cassa, dimostra di non aver compreso la posta in gioco: qui si tratta di sicurezza, di civiltà e di rispetto per tutti».

Il comando della polizia municipale ricorda che, trattandosi di accertamenti effettuati in modalità digitale, non verrà lasciato alcun avviso cartaceo sul parabrezza dei veicoli: le sanzioni saranno notificate successivamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.