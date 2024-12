Forza Italia Approva l’Affiliazione di Mpa e Msp: “Movimenti di Ispirazione Cristiano-Democratica”

Il Consiglio nazionale di Forza Italia ha approvato l’affiliazione del Movimento per l’Autonomia (Mpa), guidato da Raffaele Lombardo, e del Movimento Scelta Popolare (Msp). “Sono due movimenti di ispirazione cristiano-democratica”, ha dichiarato Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, richiedendo il voto al termine della sua relazione durante il Consiglio nazionale in corso alla Camera.

L’unione rappresenta un ritorno alle radici politiche di un’area che storicamente si è sempre rifatta ai valori del cattolicesimo democratico e all’autonomismo territoriale. L’Mpa, fondato da Lombardo nel 2005, ha sempre rivendicato un forte legame con le istanze del Sud Italia, in particolare con quelle della Sicilia, ponendosi come una voce autonoma nel panorama politico nazionale. Scelta Popolare, più recente, si è distinta per una linea moderata e centrista, promuovendo la coesione sociale e il sostegno alle famiglie.

Questa affiliazione rafforza Forza Italia all’interno del centrodestra, consolidando il suo ruolo di guida per le forze moderate e autonomiste. Tajani ha sottolineato come questa alleanza sia un passo verso una maggiore unità tra le forze politiche che condividono valori comuni, evidenziando l’importanza di promuovere politiche attente al territorio e ispirate a principi di solidarietà, sussidiarietà e sviluppo locale.

L’Mpa e l’Msp, attraverso questa collaborazione, aspirerebbro a rafforzare la propria rappresentanza a livello nazionale, portando avanti battaglie storiche e nuove sfide politiche in sinergia con Forza Italia.