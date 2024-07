Donald Trump vittima di un attentato

Donald Trump è stato vittima di un attentato durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. L’ex presidente degli Stati Uniti è stato colpito di striscio all’orecchio da spari provenienti da un tetto. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e Trump è stato portato in ospedale per un controllo.

L’attentatore è stato ucciso dalla polizia, si tratta del 20enne Thomas Matthew Crooks. Lo hanno riferito i media, citando una dichiarazione degli investigatori. Nell’attentato ci sono altre due vittime: una persona è deceduta e un’altra è in gravi condizioni. Durante l’evento, Trump è stato subito circondato dai servizi di sicurezza e ha rassicurato i suoi sostenitori alzando il pugno prima di essere portato via.

La notizia ha suscitato reazioni internazionali, con leader come Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu che hanno espresso solidarietà e condanna per l’attacco. I servizi segreti hanno detto di aver ucciso il presunto attentatore si trovava in una posizione elevata fuori dal luogo del comizio, una fiera agricola a Butler.

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti del 2024 si terranno il 5 novembre. Saranno le 60e elezioni presidenziali nella storia del paese. Il presidente uscente, Joe Biden, ha annunciato la sua ricandidatura per un secondo mandato insieme alla vice Kamala Harris. Anche l’ex presidente Donald Trump ha ufficializzato la sua candidatura per un secondo mandato non consecutivo.

Il processo elettorale negli Stati Uniti è complesso e coinvolge diverse fasi, tra cui le elezioni primarie e il Collegio Elettorale. Durante le primarie, i membri dei principali partiti politici scelgono i loro candidati alla presidenza. Successivamente, nel giorno delle elezioni, gli elettori votano per i grandi elettori che poi eleggeranno il presidente e il vice presidente.

Queste elezioni sono particolarmente significative poiché vedono nuovamente in competizione due candidati che si sono già sfidati nelle elezioni precedenti, un evento raro nella storia elettorale americana.