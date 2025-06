Controlli interforze garantiscono la sicurezza della movida a Catania

Con ordinanza del Questore, anche questo weekend il centro storico di Catania è stato interessato da un ampio servizio di controllo interforze volto a garantire il sereno svolgimento della movida nelle aree più frequentate da cittadini e turisti. La Questura ha coordinato l’operazione schierando pattuglie della Polizia di Stato, del X Reparto Mobile, equipaggi della Guardia di Finanza, agenti della Polizia Locale e militari dell’Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, con il supporto della Polizia Scientifica.

L’obiettivo principale è stato prevenire comportamenti illeciti che possano turbare l’ordine pubblico durante le ore serali e notturne, in particolare a ridosso di locali e punti di aggregazione. Presidi e posti di controllo sono stati allestiti in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli, via Etnea e sul lungomare. Nel corso delle attività, le pattuglie hanno identificato 250 persone (65 con precedenti penali) e controllato 150 veicoli. Sono state contestate 10 infrazioni al Codice della Strada: tre per mancanza di copertura assicurativa, tre per assenza di revisione e quattro per guida di ciclomotori senza casco. Tre auto sono state sottoposte a sequestro amministrativo, altre tre sospese dalla circolazione e quattro motorini fermati.

Agenti a piedi hanno vigilato nelle aree pedonali per impedire l’accesso di mezzi a due ruote, tutelando la sicurezza di pedoni e avventori dei locali, e hanno controllato gruppetti di giovani per contrastare l’uso di droghe e l’abuso di alcol. La Polizia di Stato, insieme alla Polizia Locale – Reparto Annona, ha inoltre ispezionato quattro attività commerciali in centro storico, sanzionandone tre per irregolarità (occupazione abusiva di suolo pubblico, mancanza di autorizzazioni per tende e insegne, uso di segnaletica non conforme), con sanzioni pari a circa 700 €.

Particolare attenzione è stata riservata ai parcheggiatori abusivi: sette soggetti (sei catanesi e un siracusano) sono stati sanzionati e denunciati, con il sequestro delle somme illecitamente percepite (circa 90 €) e l’irrogazione del divieto di stazionamento (DACUR). Fondamentali sono state le segnalazioni arrivate tramite l’app YouPol.

Anche l’Arma dei Carabinieri ha intensificato i controlli nel centro storico – in particolare in piazza Federico di Svevia, piazza Currò e zone limitrofe – con pattuglie dinamiche, posti di controllo, etilometro e drug-test. Sono state identificate 89 persone, controllati 46 veicoli (11 sequestrati o fermi amministrativi) e contestate 20 violazioni al Codice della Strada per un totale di circa 17 500 € di sanzioni e 68 punti decurtati. Tra le infrazioni più gravi: guida senza patente (due casi), uso del cellulare al volante, mancato utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza, sorpassi in curva, e alta velocità in centro abitato. Cinque veicoli sono stati sequestrati per mancanza di assicurazione.

Nei posti di controllo dedicati alla guida in stato di ebbrezza, 18 conducenti sono stati sottoposti all’etilometro: un 31enne di Paternò, con tasso alcolemico di 0,52 mg/l, ha subito sospensione della patente e sequestro del veicolo. Due automobilisti sono stati sottoposti a drug-test, senza riscontro di positività. Grazie a questa rete di presidi fissi e mobili, non si sono registrati disordini né attività illecite significative, assicurando a turisti e residenti una movida tranquilla e sicura.