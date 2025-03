Controlli antidroga in città: 4 arresti e 1 denuncia

La Polizia di Stato ha condotto nei giorni scorsi una vasta operazione finalizzata al controllo e al contrasto dello spaccio di droga in città, con particolare attenzione al coinvolgimento dei più giovani. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno setacciato diversi quartieri cittadini, specialmente le aree già note per episodi di spaccio.

Le attività investigative hanno portato all’arresto di quattro persone, tra cui un minorenne, e alla denuncia di un altro giovanissimo, fermo restando che per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Nel dettaglio, gli agenti della Sezione Falchi hanno fermato nel centro storico uno scooter con due giovani a bordo, tra cui un 17enne trovato con 120 grammi di marijuana (suddivisi in 34 involucri), due dosi di hashish e denaro contante proveniente probabilmente dallo spaccio. Il minore è stato arrestato e trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti.

Sempre nel centro storico, in via Pietro Platania, un altro minorenne è stato trovato in possesso di 10 involucri di marijuana e denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Un 21enne è stato arrestato in via Plebiscito dopo essere stato trovato in possesso di sei dosi di marijuana già pronte per la vendita. Droga e denaro contante sono stati sequestrati.

In via Giacomo Leopardi, gli agenti hanno arrestato un 20enne che nascondeva nel sottosella del proprio scooter circa 100 grammi di marijuana suddivisa in 15 involucri, insieme a denaro contante ritenuto provento dello spaccio.

Infine, nel quartiere San Cristoforo, un uomo di 37 anni, cittadino straniero, è stato arrestato per possesso di 12 grammi di crack, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo aveva tentato la fuga durante un controllo, ferendo leggermente un agente prima di essere bloccato dai poliziotti. Anche in questo caso, la droga è stata sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la successiva distruzione.