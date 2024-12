Capodanno a Catania: concertone di Canale 5 con bus e metro potenziati e un piano straordinario di sicurezza

Catania si prepara ad accogliere il 2024 con un grande evento musicale in Piazza Duomo, il concertone di Capodanno trasmesso in diretta da Canale 5. Il concertone, che richiamerà migliaia di persone, è stato organizzato con un piano straordinario che include trasporti potenziati, accessi contingentati e un importante sistema di sicurezza.

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, ha coordinato la pianificazione dell’evento in collaborazione con le forze dell’ordine, il Comune, la protezione civile e altri enti. Durante la riunione, sono state definite tutte le misure necessarie per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza e senza disagi. Piazza Duomo potrà ospitare fino a 7.600 spettatori, mentre Piazza Università accoglierà 8.000 persone. Gli accessi saranno controllati attraverso varchi presidiati da steward, situati in punti strategici come via Etnea e via Vittorio Emanuele II per Piazza Duomo e via Euplio Reina per Piazza Università, garantendo così un flusso ordinato e sicuro.

Per agevolare la partecipazione e ridurre il traffico, l’AMTS ha potenziato il servizio di trasporto pubblico, estendendo l’orario di funzionamento di bus e metro fino alle 3 del mattino del 1° gennaio. Inoltre, per i pullman organizzati, è stata predisposta un’area di sosta nei pressi del porto per facilitare l’accesso. L’area pedonale attorno a Piazza Duomo sarà ampliata per consentire un’organizzazione più agevole, mentre verranno attuate ulteriori misure per la sicurezza stradale e la gestione del traffico cittadino.

Sul fronte sanitario, è stata allestita un’unità mobile operativa in Piazza Università, supportata da ambulanze con personale medico e infermieristico e squadre di soccorritori a piedi. È stato inoltre vietato l’utilizzo di bicchieri e contenitori in vetro e la somministrazione di bevande alcoliche all’interno delle aree interessate. Le forze dell’ordine, coordinate dalla Questura, saranno presenti in modo massiccio per prevenire disordini e garantire il rispetto delle regole. Controlli stradali aggiuntivi saranno effettuati lungo le principali arterie autostradali per evitare comportamenti pericolosi alla guida.

Questo Capodanno rappresenta per Catania un’occasione unica per consolidare il suo ruolo di centro culturale e turistico di primo piano. L’evento non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per dimostrare la capacità organizzativa della città nel gestire eventi di rilevanza nazionale. Grazie al bando che ha portato Mediaset a Catania come location del concertone, la città celebra l’inizio del nuovo anno con una manifestazione che promette di essere memorabile.