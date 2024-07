In Sicilia c’é il caffè più economico al mondo: 0,30€ al bancone del bar | Solo i veri picciotti lo sanno

In Sicilia esiste un caffè che viene venduto a 0.30€. È il più economico al mondo e il suo gusto è impeccabile! Ecco dove si trova.

Siamo ormai abituati ad andare al bancone del bar, chiedere un caffè e dover pagare quasi 2€. Una pura follia che ogni volta continua a lasciarci a bocca aperta. Esiste però un caffè in Sicilia che costa soltanto 0.30€ ed è sicuramente il più economico di tutto il mondo! Ecco dove si trova e perché dovresti passarci anche tu se ti trovi da quelle parti.

Il caffè è sicuramente la linfa vitale di noi italiani, in grado di donarci tutte le energie necessarie e farci resistere ore e ore a lavoro.

Questa bevanda è sicuramente un must have della nostra nazione, in grado di creare anche dei momenti bellissimi di compagnia assieme ad amici, parenti o colleghi. Purtroppo però, negli ultimi anni, bere un buon caffè al bancone di un bar ha raggiunto delle cifre spesso stellari. Quando ci troviamo in città come Roma, Firenze, Venezia e molte altre ancora, spesso un espresso può persino superare i 2€.

In Sicilia però esiste ancora un bar in cui il caffè è praticamente regalato e continua a strappare dei sorrisi ai suoi clienti!

Dove si trova il bar in Sicilia che fa i caffè a 0.30€

I picciotti siciliani sanno sicuramente come si prepara un buon caffè e, soprattutto, sanno come non esagerare con delle cifre esorbitanti. Il bar in questione si trova esattamente ad Alia e a parlarne è stato proprio il canale YouTube Siciliaatuttotondo. All’interno di questo bellissimo paese si trova l’unico bar in Italia che continua a vendere ai propri clienti deliziosi caffè a soltanto 0.30€.

Se quindi anche tu ti trovi in quelle zone, forse dovresti andare a provare questa delizia super conveniente. Ecco come si chiama il bar in questione.

Il nome del bar che ha fatto innamorare tutti quanti

Ebbene sì, il bar in cui dovresti passare almeno una volta nella vita è proprio il bar Perrone. Siciliaatuttotondo ha mostrato ai propri iscritti i prezzi del loro menù e la cosa ha sconvolto tutti quanti. Un caffè semplice costa soltanto 0.30€, un macchiato 0.60€ e un decaffeinato 0.80€. La cosa ancora più assurda di questi prezzi da urlo? Il caffè è delizioso e fa impazzire tutti quanti, superando di gran lunga molti altri bar che hanno prezzi meno competitivi.

Insomma, altro che centro e nord! Al sud ci si può ancora godere un delizioso caffè e pagare pochissimi centesimi.