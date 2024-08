“Eccellente Performance degli Studenti del Sud negli Esami di Maturità

Quasi tutti gli studenti sono stati promossi agli esami di maturità quest’anno, con un notevole numero di voti massimi nelle scuole del Sud. Nelle prime quattro classi delle scuole superiori, la percentuale di promossi supera il 76%, mentre quasi due studenti su dieci sono stati rimandati.

Questi sono alcuni dei dati rilasciati oggi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Quest’anno, il 96,3% degli studenti è stato ammesso agli esami di maturità e i diplomati rappresentano il 99,8% dei candidati che hanno svolto l’esame. Queste percentuali confermano i risultati dell’anno precedente.

Tuttavia, i risultati mostrano una differenza significativa tra le scuole del Nord e del Sud. Nel Sud, una percentuale maggiore di studenti ha ottenuto il voto massimo. Ad esempio, in Calabria, Puglia e Sicilia, le percentuali di studenti diplomati con 100 e lode sono decisamente più alte rispetto a regioni come Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Per quanto riguarda i diplomati con 100, la Calabria è l’unica regione con una percentuale a due cifre: 12,4%. Anche Puglia, Sicilia e Campania hanno ottenuto buoni risultati, superando regioni come Lombardia, Piemonte e Veneto.

In termini di tipo di istruzione, i licei registrano le medie di voto più alte, con il 9,1% degli studenti diplomati con 100 e il 3,9% con 100 e lode. I voti sono più bassi per i professionali e i tecnici.

Per quanto riguarda gli esami di terza media, quasi tutti gli studenti ammessi a sostenere l’esame sono stati promossi. In particolare, in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria e Molise, tutti gli studenti sono stati promossi senza eccezioni. Ancora una volta, i voti più alti sono stati ottenuti in Calabria, dove l’8,7% degli studenti ha superato l’esame con “dieci e lode”.