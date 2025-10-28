Ars Sicilia, bilancio regionale in aula il 9 dicembre: approvato il calendario dei lavori

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 29 Ottobre 2025 - 00:10

Il governo Schifani trasmetterà all’Ars il ddl Bilancio e il ddl Legge di stabilità entro il 5 novembre. L’esame dei documenti finanziari partirà dal giorno successivo e si concluderà in Aula entro il 21 dicembre.

I due disegni di legge – Bilancio e Legge di stabilità – saranno trasmessi dal governo regionale guidato da Renato Schifani all’Assemblea regionale siciliana entro il 5 novembre. Il giorno successivo prenderà il via l’esame dei documenti finanziari nelle commissioni di merito di Palazzo dei Normanni.

Secondo il cronoprogramma approvato dalla conferenza dei capigruppo, i lavori nelle commissioni termineranno entro il 16 novembre, mentre dal 17 novembre sarà la Commissione Bilancio a occuparsi della stesura finale. Il termine dei lavori è fissato per il 5 dicembre.

Il testo dovrebbe approdare in Aula il 9 dicembre, con scadenza per la presentazione degli emendamenti fissata all’11 dicembre. L’esame del disegno di legge inizierà il 15 dicembre e si concluderà entro il 21 dicembre.

Alla riunione della conferenza dei capigruppo erano presenti il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il vicepresidente Nuccio Di Paola, l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino e l’assessora al Territorio e Ambiente Giusi Savarino. L’incontro ha definito anche il calendario delle sedute d’Aula in vista della finanziaria regionale 2025.

Il 5 novembre l’Ars esaminerà i debiti fuori bilancio, mentre l’11 novembre Sala d’Ercole discuterà la relazione annuale della Commissione regionale Antimafia. Al termine della seduta odierna, Nuccio Di Paola ha aggiornato i lavori alle 15 di domani per lo svolgimento dell’attività ispettiva.

Parole chiave: Ars, bilancio regionale, legge di stabilità, Renato Schifani, Gaetano Galvagno, Nuccio Di Paola, Alessandro Dagnino, Giusi Savarino, conferenza dei capigruppo, Palazzo dei Normanni, commissione Bilancio, finanziaria regionale


Niko Pandetta, condanna per droga: lascia il carcere e va in comunità

Redazione 29 Ottobre 2025 - 00:04

Sciacca, sequestrati 25 cani in casa: indagato per maltrattamento

Redazione 28 Ottobre 2025 - 23:01

Sicurezza e partecipazione, l’UGL promuove il benessere organizzativo

Redazione 28 Ottobre 2025 - 20:08

Catania, il Festival delle Parrocchie celebra fede e speranza

Redazione 28 Ottobre 2025 - 19:48

Catania, controlli straordinari della Polizia a San Cristoforo: sequestri, multe e irregolarità nei locali

Redazione 28 Ottobre 2025 - 16:05

Manovra 2026, Schifani riunisce la maggioranza tra tensioni e veti incrociati

Redazione 28 Ottobre 2025 - 12:31

Ultimissime

Ars Sicilia, bilancio regionale in aula il 9 dicembre: approvato il calendario dei lavori

Redazione 29 Ottobre 2025 - 00:10

Niko Pandetta, condanna per droga: lascia il carcere e va in comunità

Redazione 29 Ottobre 2025 - 00:04

Sciacca, sequestrati 25 cani in casa: indagato per maltrattamento

Redazione 28 Ottobre 2025 - 23:01

Niko Pandetta scarcerato: il cantante sconterà la pena in Calabria

Redazione 28 Ottobre 2025 - 22:57

Sicurezza e partecipazione, l’UGL promuove il benessere organizzativo

Redazione 28 Ottobre 2025 - 20:08