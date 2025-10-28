Ars Sicilia, bilancio regionale in aula il 9 dicembre: approvato il calendario dei lavori

Il governo Schifani trasmetterà all’Ars il ddl Bilancio e il ddl Legge di stabilità entro il 5 novembre. L’esame dei documenti finanziari partirà dal giorno successivo e si concluderà in Aula entro il 21 dicembre.

I due disegni di legge – Bilancio e Legge di stabilità – saranno trasmessi dal governo regionale guidato da Renato Schifani all’Assemblea regionale siciliana entro il 5 novembre. Il giorno successivo prenderà il via l’esame dei documenti finanziari nelle commissioni di merito di Palazzo dei Normanni.

Secondo il cronoprogramma approvato dalla conferenza dei capigruppo, i lavori nelle commissioni termineranno entro il 16 novembre, mentre dal 17 novembre sarà la Commissione Bilancio a occuparsi della stesura finale. Il termine dei lavori è fissato per il 5 dicembre.

Il testo dovrebbe approdare in Aula il 9 dicembre, con scadenza per la presentazione degli emendamenti fissata all’11 dicembre. L’esame del disegno di legge inizierà il 15 dicembre e si concluderà entro il 21 dicembre.

Alla riunione della conferenza dei capigruppo erano presenti il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il vicepresidente Nuccio Di Paola, l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino e l’assessora al Territorio e Ambiente Giusi Savarino. L’incontro ha definito anche il calendario delle sedute d’Aula in vista della finanziaria regionale 2025.

Il 5 novembre l’Ars esaminerà i debiti fuori bilancio, mentre l’11 novembre Sala d’Ercole discuterà la relazione annuale della Commissione regionale Antimafia. Al termine della seduta odierna, Nuccio Di Paola ha aggiornato i lavori alle 15 di domani per lo svolgimento dell’attività ispettiva.

