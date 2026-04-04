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Questura di Catania: sospesa la licenza per 7 giorni a un bar di via Plebiscito ai sensi dell’art. 100 TULPS

Redazione 05 Aprile 2026 - 17:22

Polizia di Stato Catania: arrestata 46enne per furto, evasione e custodia cautelare pendente

Redazione 05 Aprile 2026 - 11:35

Forza Italia Catania: l’assemblea provinciale presenta i candidati sindaco e nuove adesioni

Redazione 05 Aprile 2026 - 09:29

Comando Provinciale Carabinieri Catania: denunciato sorvegliato speciale per porto di armi improprie

Redazione 05 Aprile 2026 - 09:27

Questura di Catania: varato il piano straordinario di vigilanza per le festività pasquali

Redazione 05 Aprile 2026 - 09:25