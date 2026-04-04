Ministero della Salute: il catanese Giuseppe Calaciura nominato nel tavolo tecnico per la formazione specialistica

Eccellenza siciliana al Ministero della Salute: il dottor Giuseppe Calaciura nominato nel tavolo tecnico per la riforma della formazione medica. Il giovane medico dell’Università di Catania, 28 anni, rappresenterà gli specializzandi di Sicilia e Sardegna nel percorso di revisione delle scuole di specializzazione voluto dal Governo.

Un importante riconoscimento per la sanità e l’accademia siciliana arriva direttamente da Roma: il Ministro della Salute ha nominato il dottor Giuseppe Calaciura quale componente del tavolo tecnico ministeriale per la riforma della formazione medica specialistica. Il giovane professionista valguarnerese, 28 anni, attualmente in formazione presso l’Università degli Studi di Catania, è stato individuato come rappresentante dei medici specializzandi delle Isole.

Un ruolo strategico per la revisione del sistema formativo

Calaciura entra a far parte di un ristretto gruppo di venti membri scelti per contribuire alla revisione strutturale del sistema delle scuole di specializzazione medica. L’obiettivo del tavolo tecnico è migliorare l’organizzazione della formazione per rispondere in modo più efficace alle esigenze del Servizio sanitario nazionale (SSN). La presenza di un delegato specifico per Sicilia e Sardegna costituisce un passaggio significativo per portare all’attenzione del Ministero le peculiarità territoriali e le necessità formative del Mezzogiorno.

Il percorso: dalla rappresentanza studentesca ai vertici ministeriali

La nomina corona un articolato percorso di impegno accademico e associativo. Durante gli studi universitari a Catania, Calaciura ha ricoperto il ruolo di consigliere del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e quello di Senatore Accademico, oltre a svolgere incarichi direttivi nell’associazione “La Finestra – Liberi di Scegliere”. Nel corso della sua carriera post-laurea, è stato tra i fondatori di GMED (associazione dedicata ai giovani medici) e rappresentante degli specializzandi in Chirurgia Generale all’interno del Consiglio della relativa Scuola di Specializzazione.

L’impegno per le Isole: «Porterò a Roma le nostre esigenze»

«Esprimo profonda soddisfazione per la nomina, con la consapevolezza dell’importante responsabilità che porta con sé», ha dichiarato Calaciura commentando l’incarico. Il neo-componente ministeriale ha annunciato l’intenzione di avviare momenti di confronto costante con i colleghi siciliani e sardi: «Intendo rappresentare al meglio le nostre esigenze a Roma e contribuire in maniera concreta alla riforma delle scuole di specializzazione medica». L’attività del tavolo tecnico sarà fondamentale per definire i nuovi standard formativi che regoleranno l’accesso e la carriera dei futuri medici specialisti in Italia.