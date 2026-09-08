Campagna sicurezza stradale Catania: «Questa sera guido io» nella movida

La Polizia Stradale di Catania ha portato la campagna «Questa sera guido io» nei locali della movida, tra controlli e distribuzione di etilometri monouso.

Controlli fino a notte fonda lungo il litorale catanese e un incontro con i giovani davanti a una discoteca di Misterbianco: è la nuova tappa della campagna sicurezza stradale Catania «Questa sera guido io», promossa dalla Polizia di Stato insieme a Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e FederBalneari Italia per diffondere la cultura della guida responsabile.

L’iniziativa nazionale, giunta ormai a un appuntamento consolidato con l’estate, punta a coinvolgere direttamente i giovani nei luoghi dove trascorrono le loro serate, portando il tema della sicurezza stradale fuori dagli uffici e dentro la vita quotidiana della movida. Un approccio che affianca alla repressione dei comportamenti scorretti un lavoro costante di informazione e prevenzione.

I controlli dalla Playa alla Scogliera

Gli agenti della Polizia Stradale di Catania hanno scelto di incontrare i ragazzi nei luoghi che frequentano di più, tra locali e discoteche della zona che va dalla Playa alla Scogliera. Qui proseguono, in parallelo, i controlli su strada che si protraggono fino a tarda notte. Diversi giovani alla guida di veicoli con altri passeggeri a bordo sono stati fermati per le verifiche relative al consumo di alcol o all’uso di sostanze stupefacenti.

Accanto ai controlli, gli agenti hanno svolto un lavoro di sensibilizzazione rivolto proprio a chi si mette al volante dopo una serata fuori, per ricordare che il divertimento non deve mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Questo tipo di presidio, che unisce controllo del territorio e dialogo diretto con i più giovani, rappresenta uno degli elementi caratterizzanti della campagna anche nelle precedenti edizioni estive.

L’incontro a Misterbianco

L’ultima tappa dell’iniziativa si è svolta nei pressi di una nota discoteca di Misterbianco, dove la Polizia Stradale ha coinvolto un folto gruppo di giovani nella proiezione di alcuni brevi video dedicati alle buone pratiche di guida, pensati per prevenire episodi di guida in stato di alterazione psico-fisica.

La scelta di portare la campagna direttamente all’esterno dei locali, nei momenti che precedono il rientro a casa, consente agli agenti di intercettare i ragazzi in un momento cruciale della serata, quando le decisioni prese possono fare la differenza in termini di sicurezza.

Etilometri monouso e guidatore designato

Durante l’incontro sono stati distribuiti kit con etilometri monouso, così da permettere ai ragazzi di verificare da soli il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. Molti si sono avvicinati agli agenti con curiosità, facendo domande sulle norme in vigore. È stata l’occasione per parlare anche della figura del guidatore designato, la persona che all’interno di una comitiva sceglie di non bere per garantire a tutti un rientro a casa sicuro.

Iniziative come questa proseguiranno nelle prossime settimane in altre zone della movida catanese, con l’obiettivo di consolidare tra i più giovani una cultura della sicurezza stradale che non si limiti al momento del controllo, ma diventi parte integrante delle abitudini quotidiane.