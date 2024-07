Il 16 Luglio nel 1228, Papa Gregorio IX canonizzò Francesco d’Assisi, nato Giovanni di Pietro di Bernardone, è una delle figure più amate e venerate nella storia della Chiesa cattolica. Nato ad Assisi tra il 1181 e il 1182, Francesco era figlio di un ricco mercante di stoffe e spezie. Da giovane, aspirava a una vita di gloria militare e sociale, ma un’esperienza di prigionia e malattia lo portò a una profonda crisi spirituale.

Nel 1205, Francesco ebbe una visione che lo spinse a rinunciare alla sua vita agiata e a dedicarsi alla povertà e al servizio dei più bisognosi. Questo cambiamento radicale lo portò a scontrarsi con il padre, che lo diseredò. Francesco abbandonò tutto e iniziò a vivere come mendicante, predicando l’amore per la povertà e la natura.

Nel 1209, Francesco fondò l’Ordine dei Frati Minori, conosciuti come Francescani, che ricevette l’approvazione papale. La sua predicazione attirò molti seguaci, tra cui Santa Chiara, che fondò l’Ordine delle Clarisse. Francesco è noto anche per il suo amore per gli animali e la natura, come raccontato nella leggenda del lupo di Gubbio e nella predica agli uccelli.

Francesco ricevette le stigmate nel 1224, segno delle sue profonde esperienze spirituali. Morì il 3 ottobre 1226 ad Assisi e fu canonizzato da Papa Gregorio IX nel 1228. La sua eredità spirituale e il suo esempio di vita semplice e devota continuano a ispirare milioni di persone in tutto il mondo.