Commissione UE: Fitto Vicepresidente, Razza (FdI) esulta per il riconoscimento dell’Italia

A tre mesi e mezzo dalle ultime elezioni europee, la presidente riconfermata Ursula von der Leyen ha presentato oggi al Parlamento Europeo la nuova Commissione Europea. Dopo aver superato alcuni ostacoli, tra cui il blocco della Slovenia e le tensioni con il commissario francese Thierry Breton, la nuova squadra è stata formata con l’obiettivo di riflettere le priorità chiave del suo mandato: prosperità, sicurezza e democrazia.

Tra i nomi di rilievo c’è l’italiano Raffaele Fitto, nominato Vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme, con competenze su politiche di coesione, sviluppo regionale e gestione delle città. La nuova Commissione mostra un miglioramento significativo nella parità di genere, con il 40% dei membri composto da donne (11 su 27), rispetto alla proposta iniziale che prevedeva solo il 22%. Von der Leyen ha dichiarato che “c’è ancora molto lavoro da fare” per raggiungere un equilibrio completo, ma ha sottolineato l’importanza di questo risultato.

La Commissione conta sei vicepresidenze esecutive, quattro delle quali affidate a donne. Oltre a Fitto, i vicepresidenti sono: Teresa Ribera (Spagna) per la Transizione Competitiva e Giusta; Henna Virkkunen (Finlandia) per la Sovranità Tecnologica, Sicurezza e Democrazia; Stéphane Séjourné (Francia) per la Prosperità e Strategia Industriale; Kaja Kallas (Estonia) come Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Sicurezza; e Roxana Mînzatu (Romania) per Persone, Competenze e Preparazione.

Ruggero Razza, eurodeputato di Fratelli d’Italia, ha commentato positivamente la nomina di Raffaele Fitto come Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea: “Smentite le Cassandre: Raffaele Fitto è stato nominato Vicepresidente esecutivo alla Coesione e alle Riforme, con un ampio portafoglio. L’Italia conta perché è una grande Nazione, con un governo autorevole e stabile. Avevamo detto che l’Italia cambia l’Europa e questa resta la sfida.” Razza ha inoltre sottolineato che “questo è un risultato per Giorgia Meloni, che conferma la sua leadership. Buon lavoro a Raffaele Fitto, che in Europa, dove rappresenterà tutti e non ‘una parte’, sa di poter contare anche sul pieno supporto del gruppo di FdI al Parlamento Europeo.”

Nel suo discorso, von der Leyen ha posto l’accento sull’importanza di un approccio integrato tra i vari commissari, sottolineando che “ogni commissario deve lavorare insieme” per affrontare le sfide comuni in settori come la sicurezza, la democrazia, l’economia, la società, il clima e l’ambiente. Ha inoltre evidenziato che la nuova squadra è ben bilanciata anche dal punto di vista geografico, con una distribuzione equilibrata tra i paesi dell’Est e dell’Ovest dell’Unione Europea, e ha ribadito: “Abbiamo dissipato le rigide divisioni del passato per creare una struttura più snella e interconnessa.”

Von der Leyen ha concluso affermando che la nuova Commissione rappresenta un impegno per un’Europa più forte e coesa, pronta ad affrontare le sfide future: “Il nostro obiettivo comune è rendere l’Europa più forte.”