Batteria smartphone: il 40% dei malfunzionamenti è causato da un’abitudine malsana | Non caricarla mai più così

Se vuoi che la batteria del tuo cellulare duri il più a lungo possibile non devi fare questa cosa

Molti credono che caricare uno smartphone sia un gesto banale, una semplice azione quotidiana che non richiede attenzione. In realtà, la ricarica influisce in modo significativo sulla durata della batteria. Una cattiva abitudine, ripetuta ogni giorno, può ridurre drasticamente la vita del tuo dispositivo. Secondo uno studio pubblicato su ScienceDirect, il 42% dei problemi che colpiscono i cellulari riguarda proprio la batteria. Per questo motivo, conoscere le buone pratiche di ricarica è fondamentale.

Ogni volta che la batteria del telefono passa dallo 0% al 100%, si completa un ciclo di carica. I produttori garantiscono un numero limitato di cicli prima che la batteria inizi a perdere capacità. Questi cicli sono cumulativi: caricare il telefono al 50% due volte equivale a un ciclo. In media, una batteria è progettata per resistere a circa 500 cicli. Questo significa che, se ricarichi il telefono ogni giorno, dopo meno di due anni potresti iniziare a notare un calo delle prestazioni.

Negli ultimi anni la ricarica rapida è diventata uno standard. Alcuni dispositivi vantano velocità impressionanti, fino a 200 W. Tuttavia, molti temono che questo possa danneggiare la batteria. In realtà, i moderni sistemi di ricarica rapida sono progettati per funzionare in modo sicuro. Il software del telefono attiva questa modalità solo quando le condizioni di temperatura lo consentono, riducendo al minimo il rischio di danni.

Sebbene molti lo ignorino, caricare il telefono mentre è spento contribuisce a mantenerlo in salute. Questa pratica riduce il calore generato e impedisce di utilizzare il dispositivo durante la ricarica, due fattori che mettono sotto stress la batteria. Anche se non sempre praticabile, è consigliabile spegnere il telefono ogni tanto durante la ricarica, soprattutto di notte.

Evitare la ricarica notturna prolungata

Lasciare il telefono in carica tutta la notte non è necessariamente dannoso, ma può non essere l’ideale. Le batterie al litio interrompono la ricarica una volta raggiunto il 100%, tuttavia, piccoli cicli di carica e scarica continui possono contribuire all’usura. Per ridurre questo effetto, alcuni produttori stanno implementando sistemi intelligenti che ottimizzano la carica durante la notte.

Per allungare la vita della batteria, è consigliato mantenerla tra il 20% e l’80%. Far scaricare completamente il telefono o lasciarlo collegato fino al 100% regolarmente può accelerare il deterioramento. Alcuni smartphone offrono modalità di ricarica ottimizzata per gestire al meglio questi intervalli, proteggendo la batteria.

Temperature e pulizia: i nemici invisibili

Il calore è uno dei peggiori nemici della batteria. Evita di caricare il telefono esposto alla luce solare diretta o appoggiato su superfici che trattengono il calore. Anche la custodia può influenzare la dissipazione termica. Inoltre, mantenere pulito il connettore di ricarica assicura un passaggio di corrente stabile e previene danni al dispositivo.

Utilizzare accessori di bassa qualità può compromettere la sicurezza della ricarica. È fondamentale usare caricabatterie originali o approvati dal produttore. La compatibilità elettrica garantisce che il telefono riceva la giusta tensione. Se il cavo è danneggiato, è meglio sostituirlo subito con uno di buona fattura, magari intrecciato, per una maggiore resistenza nel tempo.