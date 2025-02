Sanremo 2025: Elodie spaziale, Achille Lauro fuoriclasse – Le pagelle ai look della prima serata

L’eleganza ha dominato il palco dell’Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, ma non sono mancati alcuni scivoloni di stile. I cantanti e i conduttori hanno sfoggiato outfit spettacolari, cercando di distinguersi tra lustrini, frac e tacchi vertiginosi. Se alcuni hanno brillato, altri hanno decisamente perso la competizione sul fronte della moda.

I conduttori: classe ed eleganza senza eccessi

Il padrone di casa, Carlo Conti, ha optato per un look classico e sofisticato: giacca di velluto blu con revers in raso e un grande papillon. Una scelta sobria che segna un cambio di passo rispetto allo stile più sfarzoso del suo predecessore Amadeus. Voto: 8.Ottima scelta anche per il co-conduttore Gerry Scotti, impeccabile nei suoi due smoking, di cui uno total black. Lo smoking gli calza a pennello, e lui appare perfettamente a suo agio. Voto: 7.

Le star femminili: tra icone di stile e qualche passo falso

Giorgia è stata la regina indiscussa della serata, sfoggiando un abito Dior sottoveste in chiffon con micro ruches e trasparenze, abbinato a sandali di vinile con cinturino sulle calze. Un look sofisticato e di classe. Voto: 10.Elodie ha incantato con un abito slip dress di Prada custom made in satin color argento, con dettagli torchon e décolleté in raso bianco. Un look spaziale. Voto: 9.Noemi ha scelto un abito nero scenografico di Giambattista Valli, con una grande stola bianca che avvolge il corpo. Elegantissima, ma l’acconciatura sciolta toglie qualcosa all’insieme. Voto: 7,5.Antonella Clerici ha puntato su un classico del guardaroba femminile: un abito di paillettes argentato con scollatura a V. Elegante, ma senza particolari guizzi di originalità. Voto: 6.Marcella Bella, grintosa, ha indossato pantaloni a vita alta e un top monospalla con dettaglio in lurex. Voto: 6,5.Rose Villain ha conquistato tutti con un abito rosso fuoco attillato che enfatizzava le sue forme, abbinato a capelli blu raccolti in uno chignon spettinato. Sexy e sofisticata. Voto: 9.

I look maschili:

Achille Lauro domina, Irama bocciatoAchille Lauro ha vinto la sfida dello stile con un look impeccabile da dandy: frac sartoriale, guanti bianchi, croce di diamanti, scarpe laccate e capelli impomatati. Un look da film muto che lo rende un fuoriclasse. Voto: 10 e lode.Irama, invece, ha osato troppo con una giacca decorata da alamari e bottoni dorati di Balmain, che ha scatenato i meme sui social paragonandolo a Lady Oscar. Voto: 4 per il look, 7 per il coraggio.Francesco Gabbani ha scelto un look total black con brillantini sulla giacca e una rosa bianca all’occhiello. Peccato per i capelli pettinati all’indietro con il gel, che ricordano un po’ troppo il pianobar. Voto: 5.Rkomi ha puntato su un abito sartoriale bianco di Vivienne Westwood con maxi revers a lancia, ma indossato a petto nudo. Non convince del tutto. Voto: 5,5.Fedez ha scelto un total black minimale firmato Donatella Versace, con dettagli argentati sui polsini. Un look che però non aggiunge nulla di nuovo. Voto: 5,5.Coma_Cose hanno sfoggiato outfit Valentino della collezione Pavillon des Folies: California in abito burro con spacco laterale, Fausto in giacca ciliegia con dettagli in seta. Un mix tra romantico e teatrale. Voto: 7.

Altri look in evidenza

Bresh si è presentato con una giacca di pelle e una maglia glitterata. Troppo poco per essere elegante. Voto: 5.Simone Cristicchi ha osato con un abito vinaccia con paillettes nere di Antonio Marras. Un look coraggioso, ma non per tutti. Voto: 6.Lucio Corsi ha portato un tocco di follia con un bolero ricamato con spalline XL gialle, maglia mesh nera, pantalone skinny e texani rossi. Un omaggio a David Bowie versione glam. Voto: 8.Serena Brancale ha scelto un crop top e una gonna di lustrini rossi, abbinati a stivaletti plateau. Troppo esagerato. Voto: non classificato.Sarah Toscano ha sprecato un potenziale look interessante con un vestito a pieghe optical che sembrava più adatto a un match di tennis. Voto: 4.Tony Effe in completo total white di Gucci con cravatta bianca e sneakers dello stesso colore ha rischiato l’effetto gelataio. Si salvano solo i guantini bordeaux. Voto: 5,5.Jovanotti ha puntato su un completo dorato che ha scatenato i social: un po’ guascone, un po’ Ferrero Rocher. Ma l’energia non manca. Voto: 7,5.Massimo Ranieri, elegantissimo, ha optato per un classico smoking con giacca bianca e revers profilati di nero. Voto: 7.I Modà, invece, non sono stati all’altezza dell’occasione, con Checco che si è presentato con camicia di raso sbottonata e occhiali da sole. Voto: 4.I The Kolors hanno brillato, con Stash in abito gessato e guanti neri in pelle. Voto: 7.

Una prima serata all’insegna dello stile e dell’eleganza, con alcuni artisti che hanno lasciato il segno e altri che, invece, avrebbero potuto osare di più o meglio. La gara di Sanremo è ancora lunga, e così anche quella del look.