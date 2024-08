La grande musica in Sicilia, Mahmood, Ermal Meta e Achille Lauro in concerto

La Sicilia si prepara ad accogliere un’ondata di grande musica con tre nomi di spicco del panorama italiano: Mahmood, Ermal Meta e Achille Lauro infiammeranno le serate estive con i loro tour, facendo tappa in alcune delle location più suggestive dell’isola.

Il concerto di Mahmood

Mahmood, reduce dal successo del suo ultimo album “Nei letti degli altri”, porterà il suo Summer Tour 2024 in Sicilia per due imperdibili appuntamenti. Si parte martedì 20 agosto con la suggestiva cornice di Villa Bellini a Catania, all’interno della rassegna Sotto il Vulcano Fest. Il giorno successivo, mercoledì 21 agosto, l’artista si sposterà a Palermo per esibirsi al Teatro di Verdura, ospite del Dream Pop Fest Palermo.

Il concerto di Ermal Meta

Anche Ermal Meta ha scelto la Sicilia per due date del suo tour estivo, che segue l’uscita del suo nuovo album. Sabato 24 agosto l’artista si esibirà all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea, sempre in provincia di Catania, per la rassegna Sotto il Vulcano Fest 2024. Domenica 25 agosto, invece, sarà la volta di Palermo, con un concerto al Teatro di Verdura nell’ambito del Dream Pop Fest Palermo.

Achille Lauro

Ad arricchire il cartellone degli eventi estivi ci sarà anche Achille Lauro, che porterà in Sicilia il suo “A RAVE BEFORE L’ILIADE” Summer Fest, un’esperienza live esplosiva e inclusiva con la partecipazione speciale di Boss Doms. L’appuntamento è per venerdì 23 agosto a Catania, di nuovo a Villa Bellini per il Sotto il Vulcano Fest, e sabato 24 agosto a Palermo al Teatro di Verdura per il Dream Pop Fest.

Sotto il Vulcano Fest 2024 è organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, in collaborazione con il Comune di Catania e si inserisce all’interno del Catania Summer Fest. Dream Pop Fest Palermo è organizzato sempre da Puntoeacapo, in collaborazione con il Comune di Palermo e Gomad Concerti. L’appuntamento di Ermal Meta a Zafferana Etnea rientra invece nella programmazione di Etna in scena, promossa dal Comune di Zafferana Etnea.