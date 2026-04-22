Università di Catania: il Di3A al quarto posto nazionale nel ranking QS per l’area Agriculture & Forestry

Eccellenza accademica a Catania: il Di3A scala le classifiche mondiali e si conferma primo nel Centro-Sud. Il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania conquista il quarto posto nazionale nel ranking QS per la disciplina “Agriculture & Forestry”, premiando l’alto impatto della produzione scientifica e la capacità di formare profili pronti per il mercato del lavoro globale.

Il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università di Catania consolida la sua posizione di rilievo nel panorama accademico internazionale. Secondo l’ultima edizione del prestigioso QS World University Rankings per disciplina, il dipartimento etneo si è classificato al quarto posto in Italia nell’area “Agriculture & Forestry”, preceduto soltanto dagli atenei di Bologna, Padova e Firenze. Questo risultato lo conferma come il primo dipartimento del Mezzogiorno per qualità della ricerca e della didattica in questo specifico settore.

Ricerca scientifica e reputazione internazionale

Il successo del Di3A, diretto dal professor Mario D’Amico, è il frutto di un’intensa attività scientifica che ha registrato un impatto significativo nella comunità internazionale. La metodologia del ranking QS valuta infatti diversi indicatori chiave:

Reputazione accademica: basata sulle indicazioni di docenti e ricercatori a livello mondiale.

basata sulle indicazioni di docenti e ricercatori a livello mondiale. Reputazione presso i datori di lavoro: che misura l’apprezzamento dei laureati nel mercato del lavoro internazionale.

che misura l’apprezzamento dei laureati nel mercato del lavoro internazionale. Impatto della ricerca: analizzato tramite le citazioni per pubblicazione e l’H-index, parametro che valuta la produttività e la continuità nel tempo.

Un’offerta formativa orientata al futuro

Oltre all’elevato livello della produzione scientifica, il Di3A si distingue per la sua capacità di rispondere alle esigenze di settori strategici come l’agroalimentare, la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica in agricoltura. Il rapporto costante con imprese, enti e istituzioni permette agli studenti di acquisire competenze pratiche e professionalizzanti, rendendo il dipartimento una realtà d’eccellenza capace di coniugare percezione accademica globale e risultati concreti in termini di occupabilità.