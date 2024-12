Travolta sulle strisce, Francesca cerca giustizia: l’appello dopo l’incidente a Catania

Mercoledì alle 18, Francesca, 54 anni, stava tornando a casa dopo la palestra quando è stata travolta sulle strisce pedonali in via Torino, all’angolo con via Fusco, a Catania. L’auto, una Fiat 500 bianca, l’ha colpita in pieno facendola cadere a terra. Alla guida una giovane donna che si è fermata brevemente, ma è fuggita senza prestare soccorso. Francesca, ricoverata al Cannizzaro con fratture al bacino, tibia, femore e un sopracciglio spaccato, è stata sottoposta a interventi chirurgici e dal letto d’ospedale lancia un appello per identificare la responsabile.

Sul luogo sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi, ma la mancanza di telecamere nella zona rende difficile individuare il veicolo. Testimoni riferiscono che l’auto si è allontanata verso l’ufficio postale nelle vicinanze. La Procura ha aperto un’inchiesta. Francesca e la sua famiglia, anche attraverso i social, chiedono a chiunque abbia visto qualcosa di farsi avanti. La Sicilia, oggi in edicola, riporta la notizia, invitando a un gesto di coscienza da parte della conducente della Fiat 500.