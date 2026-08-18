Sicurezza stradale Catania Playa: 7 denunce a Ferragosto

La sicurezza stradale Catania Playa è stata al centro dell’attività della Polizia Stradale di Catania durante il fine settimana di Ferragosto 2026: sette automobilisti denunciati, due veicoli sequestrati e numerose violazioni al codice della strada accertate. I controlli rientrano nella campagna nazionale «E…state con noi 2026».

Sicurezza stradale Catania Playa: posti di blocco in viale Kennedy

Gli agenti hanno pattugliato l’intera area con posti di controllo fissi e dinamici lungo viale Kennedy, uno degli assi più frequentati durante le notti d’estate per la concentrazione di locali di intrattenimento musicale. L’obiettivo era verificare se i conducenti avessero assunto alcol o sostanze stupefacenti e psicotrope prima di mettersi al volante.

Dei conducenti fermati, quattro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, tre per guida in stato di ebbrezza alcolica. Restano tutti soggetti alla presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Il laboratorio mobile e il protocollo con Forensic Lab Service

Per accelerare le verifiche sul campo, la Polstrada ha impiegato un laboratorio di analisi mobile fornito dalla società «Forensic Lab Service», con cui la Polizia di Stato ha sottoscritto a livello nazionale un protocollo operativo. Lo strumento consente di accertare in tempo reale la positività a sostanze stupefacenti o psicotrope dei conducenti sottoposti a controllo, senza dover attendere i tempi di un esame in laboratorio tradizionale.

Oltre alle sette denunce, gli agenti hanno contestato molteplici violazioni al codice della strada e disposto il sequestro amministrativo di due veicoli.

Iniziative nelle piazze di Aci Castello e Catania

La campagna «E…state con noi 2026» non si è limitata all’attività operativa. In parallelo, la Questura di Catania ha promosso due eventi di sensibilizzazione rivolti ai cittadini: uno in piazza Castello, ad Aci Castello, e uno in piazza Franco Battiato, a Catania.

Al secondo appuntamento era presente anche la Lamborghini Urus della Polizia di Stato, che ha attirato turisti e famiglie. I poliziotti hanno illustrato i rischi della guida in stato di alterazione e hanno fatto sperimentare ai presenti gli effetti di alcol e droghe attraverso speciali «occhiali simulatori»: visori che distorcono la percezione spaziale e i tempi di reazione, rendendo concreta e immediata la percezione di un pericolo che sulla strada può essere fatale. Entrambe le iniziative hanno registrato una partecipazione ampia.

Il contesto: l’operazione estiva sulle strade siciliane

I servizi alla Playa rientrano in un piano più ampio di presidio delle arterie stradali e degli snodi autostradali catanesi nei giorni di maggiore traffico estivo. La sezione Polizia Stradale di Catania ha intensificato i pattugliamenti su tangenziali e autostrade per garantire sia la sicurezza dei viaggiatori sia la fluidità della circolazione nel periodo di Ferragosto.