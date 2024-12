San Cristoforo: coltivava marijuana in casa per spacciarla, arrestato dai Carabinieri

Nell’ambito della campagna “Natale in sicurezza”, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, in linea con le direttive del Comando Provinciale dell’Arma, hanno arrestato un 42enne pregiudicato residente nel quartiere San Cristoforo. L’uomo è accusato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con indizi da verificare in sede giurisdizionale.

Le indagini sono state avviate grazie alla profonda conoscenza delle dinamiche criminali del territorio. Gli investigatori, insospettiti dall’attività sospetta presso l’abitazione del 42enne, hanno eseguito servizi di osservazione discreta per confermare le loro ipotesi. Durante un appostamento serale, hanno notato un giovane bussare alla porta del sospettato e lamentarsi animosamente per l’assenza del “padrone di casa”, esclamando che non avrebbe più acquistato “fumo” da lui, termine che nel gergo degli spacciatori indica la marijuana.

Convinti di essere sulla pista giusta, i Carabinieri hanno atteso il rientro del sospettato, lo hanno bloccato e messo in sicurezza. La successiva perquisizione domiciliare ha rivelato nella cucina 700 grammi di marijuana conservati in barattoli, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 740 euro in banconote di piccolo taglio. Sul terrazzino, gli investigatori hanno trovato una serra indoor completa di sistema di irrigazione e illuminazione, con due piante di marijuana alte quasi un metro.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’operazione rappresenta un ulteriore colpo al traffico di stupefacenti nella città di Catania, in un quartiere noto per le sue difficoltà sociali e criminali.