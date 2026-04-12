Regione Siciliana: firmato il decreto da 108 milioni per Città metropolitane e Liberi consorzi

Sostegno alle Autonomie locali in Sicilia, il governo Schifani assegna 108 milioni di euro a Città metropolitane e Liberi consorzi. Firmato il decreto di riparto per il potenziamento degli enti intermedi; a Palermo e Catania la quota maggiore dei fondi destinati alle funzioni territoriali.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, agendo nelle funzioni di assessore ad interim alle Autonomie locali, ha siglato il decreto di riparto che assegna 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali dell’Isola. Il provvedimento, adottato di concerto con l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, punta a garantire stabilità finanziaria e risorse per le funzioni amministrative degli enti intermedi siciliani.

La ripartizione per le Città metropolitane

Lo stanziamento complessivo vede una destinazione di quasi 57,4 milioni di euro per le tre Città metropolitane. Nel dettaglio, le risorse sono state così distribuite:

Palermo: 22,6 milioni di euro;

22,6 milioni di euro; Catania: 19,6 milioni di euro;

19,6 milioni di euro; Messina: 15,1 milioni di euro.

Fondi per i sei Liberi consorzi comunali

Ai sei Liberi consorzi comunali della regione sono stati assegnati poco più di 50,6 milioni di euro. La ripartizione stabilita dal decreto prevede per Agrigento una quota di 10,4 milioni di euro, seguita da Siracusa con 9,7 milioni e Trapani con 9,6 milioni. Completano il quadro i finanziamenti destinati a Caltanissetta (7,4 milioni), Ragusa (6,6 milioni) e Enna (6,5 milioni di euro). L’operazione rientra nella strategia di rafforzamento degli enti territoriali perseguita dal governo regionale per assicurare l’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini.