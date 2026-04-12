Carabinieri Catania: diciannovenne arrestato per spaccio e resistenza dopo inseguimento in centro

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Redazione 12 Aprile 2026 - 08:49

Controlli a tappeto nel centro di Catania, diciannovenne arrestato dai Carabinieri dopo un inseguimento contromano. Il giovane, intercettato dai motociclisti del Nucleo Radiomobile, è stato trovato in possesso di quasi 300 grammi di stupefacenti, tra cui il potente “Bubble Hash”, e oltre 1.700 euro in contanti.

I motociclisti del Nucleo Radiomobile di Catania hanno tratto in arresto un diciannovenne del posto, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio, quando i militari hanno notato il giovane a bordo di uno scooter accelerare bruscamente per evitare il controllo. Ne è scaturito un pericoloso inseguimento tra le vie del centro, durante il quale il conducente ha percorso tratti contromano e attraversato incroci a velocità sostenuta, mettendo a rischio l’incolumità pubblica prima di essere definitivamente bloccato.

Il sequestro: dal “Bubble Hash” al liquido per sigarette elettroniche

La perquisizione personale e del mezzo ha portato alla luce un ingente e variegato quantitativo di droga, già suddiviso in dosi pronte per il mercato. Tra le sostanze sequestrate figurano marijuana, hashish, cocaina e il cosiddetto “Bubble Hash”, una tipologia di hashish ad alta purezza ottenuta tramite estrazione a freddo. I Carabinieri hanno inoltre rinvenuto liquido contenente THC destinato alle sigarette elettroniche e la somma in contanti di 1.735 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Guida senza patente e domiciliari

Dagli accertamenti è emerso che il diciannovenne era privo di patente di guida e che il mezzo era sprovvisto di copertura assicurativa, violazioni che hanno portato al sequestro amministrativo dello scooter. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’arresto è avvenuto ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

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