Catania: martedì l’inaugurazione della mostra internazionale “Streets of Catania”

L’arte internazionale sbarca in Sicilia, a Catania inaugura la mostra “Streets of Catania”. Martedì il taglio del nastro per un evento che mette a confronto la vivacità urbana etnea con il mito della “New York Ottanta”; in esposizione oltre 150 opere e scatti iconici di Helmut Newton e Martha Cooper.

Il fermento culturale di Catania si arricchisce di un appuntamento di respiro internazionale. Martedì sarà ufficialmente inaugurata la mostra “Streets of Catania”, un progetto espositivo che promette di creare un ponte visivo e concettuale tra la realtà siciliana e la leggendaria esplosione artistica della Grande Mela. Il cuore dell’evento è rappresentato dalla sezione “New York Ottanta”, una raccolta imponente che vanta oltre 150 opere provenienti da gallerie d’arte e collezioni private di tutto il mondo.

Un racconto visivo tra fotografia e video-arte

Il percorso espositivo non si limita alla pittura, ma offre uno spaccato multimediale di un’epoca irripetibile. I visitatori potranno ammirare le fotografie iconiche di maestri come Helmut Newton, Christopher Makos e Martha Cooper, testimone quest’ultima della nascita del movimento dei graffiti. L’esperienza è arricchita da una celebre video-installazione firmata da Henry Chalfant e da materiali video inediti curati da Alessandra Bergero, che documentano la genesi di quella rivoluzione estetica.

Contributi critici e dialogo con il territorio

A dare profondità scientifica alla mostra sono i contributi critici di personalità che vissero in prima persona quegli anni, tra cui spiccano i nomi di Annina Nosei (scopritrice di Basquiat), Elio Fiorucci, Joe La Placa e icone del calibro di Fab 5 Freddy e Patti Astor. L’iniziativa “Streets of Catania” non vuole essere solo una celebrazione del passato newyorkese, ma un’occasione di dialogo attivo in cui l’eredità culturale d’oltreoceano si confronta e si contamina con la creatività degli artisti della città etnea.