Pedonalizzazione piazza Federico di Svevia, nuovi orari

Cambiano gli orari di transito e arrivano 63 nuovi stalli di sosta a pagamento nelle strade attorno al Castello Ursino, a Catania. Una nuova ordinanza dirigenziale firmata dal comandante della Polizia Locale rimodula la disciplina della pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia, confermando la scelta di chiudere l’area al traffico ma introducendo fasce orarie più ampie per il passaggio dei veicoli. Il nuovo assetto sarà in vigore dal 1° ottobre 2026 al 30 maggio 2027.

Gli orari di transito nelle strade attorno al Castello

Nella carreggiata ovest di piazza Federico di Svevia, nel tratto tra via Castello Ursino e via Sant’Angelo Custode, così come in via Castello Ursino (da via Riccardo da Lentini a piazza Federico di Svevia) e in via Alaimo, i veicoli potranno circolare dalle 19 all’1 di notte. Nelle restanti ore, dall’1 alle 19, l’area resta pedonale.

Regole diverse per la carreggiata sud di piazza Federico di Svevia, nel tratto tra via Bufalo e via Sant’Angelo Custode, per via Bufalo e per via Sant’Angelo Custode fino a via Plebiscito. Qui, dal lunedì al sabato, il transito è consentito dalle 7 all’1 di notte. Nei giorni festivi, invece, i veicoli potranno passare solo dalle 19 all’1, mentre per il resto della giornata la zona torna pedonale.

Le parole del sindaco Trantino

Il sindaco Enrico Trantino ha spiegato le ragioni della rimodulazione: «Abbiamo confermato una scelta sulla quale l’Amministrazione ha già assunto un indirizzo preciso. La pedonalizzazione dell’area attorno al Castello Ursino resta un obiettivo di valorizzazione dello spazio pubblico». Il primo cittadino ha aggiunto: «Allo stesso tempo, abbiamo voluto ascoltare e confrontarci con chi rimane nell’ambito dei toni e dei modi civili, esponendo legittimamente le proprie esigenze. Da questo dialogo è sorta una rimodulazione che non mette in discussione la pedonalizzazione, ma consente di contemperarla con le necessità di chi vive e lavora nella zona, fermo restando che non saranno tollerati violazione alle regole stabilite».

Trantino ha chiuso ricordando il contesto della decisione: «La decisione, preventivamente condivisa con tutta la Giunta, tiene conto anche della conclusione della programmazione delle manifestazioni estive, in vista della riapertura del Castello in primavera dopo gli indifferibili lavori di restauro attualmente in corso».

Sosta a pagamento: dove e quanto

Nella zona sono stati ricavati complessivamente 63 stalli di sosta a tempo e a pagamento, oltre a quelli già riservati ai residenti. Dieci si trovano in piazza Federico di Svevia, nella carreggiata sud lato sud; 14 in via Sant’Angelo Custode, lato ovest, tra piazza Federico di Svevia e via Plebiscito; 39 in via Plebiscito, lato nord, tra via Grimaldi e via Reitano.

Anche la sosta segue una disciplina oraria. Nei giorni feriali gli stalli sono a pagamento dalle 19 alle 21, con la tariffa oraria prevista dalla convenzione vigente. Dalle 21 all’1 di notte, tutti i giorni della settimana, la tariffa sarà unica e notturna, pari a 1 euro.

Chi può circolare comunque nell’area pedonale

Restano garantiti gli accessi per i mezzi di emergenza, le forze dell’ordine impegnate nei servizi di controllo del territorio e i velocipedi. Potranno entrare anche i residenti diretti verso garage o aree private, se registrati sulla piattaforma AMTS, i taxi per il prelievo o l’accompagnamento dei clienti e i veicoli al servizio delle persone con limitate o impedite capacità motorie, anch’essi previa registrazione.