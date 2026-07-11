Orazio Grasso nuovo assessore a Catania: giura lunedì

Il giuramento lunedì a mezzogiorno

Orazio Grasso entra nella giunta di Catania. Il neo assessore giurerà lunedì alle 12 a Palazzo degli Elefanti, prendendo il posto lasciato vuoto da Carmelo Coppolino, dimessosi all’inizio di luglio. La determina sindacale che formalizza la nomina porta la data del 9 luglio ed è firmata dal sindaco Enrico Trantino: nel provvedimento si legge che l’incarico avviene «in sostituzione dell’assessore dimissionario Carmelo Coppolino».

Salvo novità dell’ultima ora, a Grasso dovrebbero essere affidate le stesse deleghe che aveva Coppolino: Polizia locale e Viabilità. Si tratta di due settori chiave per la gestione quotidiana della città, che riguardano tanto la sicurezza stradale quanto la pianificazione del traffico e la regolamentazione della mobilità urbana.

Chi è Orazio Grasso

Grasso arriva in giunta dal consiglio comunale, dove sedeva tra le fila di Grande Catania – Mpa, di cui era capogruppo. Un ruolo attivo, il suo, non limitato alla semplice presenza in aula. Negli ultimi mesi aveva presentato e fatto votare mozioni su dossier considerati strategici per la città, dimostrando una conoscenza diretta delle principali questioni che interessano il territorio catanese.

Tra i temi che ha seguito con più attenzione c’è quello della mobilità intermodale: aveva spinto per l’introduzione di un biglietto unico integrato tra Fce e Rfi, una delle questioni più attese dai pendolari catanesi e da tempo al centro del dibattito sui trasporti locali. Si era occupato anche del nuovo assetto del porto, degli Orti della Susanna a Cibali e della tutela del masterplan dell’aeroporto Vincenzo Bellini, con un occhio particolare ai lavoratori coinvolti nel processo di privatizzazione della società di gestione dello scalo, un passaggio delicato che riguarda il futuro dello stesso aeroporto e dell’occupazione nell’indotto.

Un profilo coerente con le deleghe assegnate

La scelta di Trantino ricade dunque su un consigliere che conosce già da vicino i dossier legati alla viabilità e ai trasporti urbani, proprio le materie che andrà a gestire come assessore. L’esperienza maturata in consiglio su mobilità, infrastrutture portuali e aeroportuali potrebbe agevolare la continuità amministrativa su pratiche già avviate, riducendo i tempi di adattamento tipici di un nuovo incarico.

Il passaggio da capogruppo ad assessore rappresenta una svolta nel percorso politico-istituzionale di Grasso all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Trantino. Dalla funzione di rappresentanza e indirizzo politico in aula, passa ora a un ruolo esecutivo con responsabilità dirette sulla gestione dei servizi comunali.

La giunta dopo le dimissioni di Coppolino

Il giuramento di lunedì mattina chiuderà formalmente una parentesi aperta con le dimissioni di Coppolino e ridisegnerà la composizione dell’esecutivo cittadino. Con l’ingresso di Grasso, la giunta Trantino torna al completo, pronta ad affrontare i dossier aperti sui due fronti – Polizia locale e Viabilità – che nelle prossime settimane richiederanno attenzione e decisioni operative.