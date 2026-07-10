Operazione di bonifica a Riposto, rimossi veicoli e rifiuti speciali in edilizia popolare

Nove agenti della Polizia Locale e i Carabinieri hanno sgomberato il cortile di un complesso popolare da veicoli abbandonati, rifiuti pericolosi e ripristinato la luce pubblica.

Sedici auto abbandonate e rifiuti pericolosi: il cortile di via Carbonaro era diventato una discarica

Il cortile di un complesso di edilizia popolare in via Mario Carbonaro, a Riposto, era da anni irriconoscibile. Veicoli arrugginiti, cumuli di spazzatura, materiali speciali e pericolosi accatastati senza controllo. Stamattina quella situazione è finita: un’operazione interforze ha bonificato l’area, restituendola ai residenti del quartiere.

L’intervento ha visto in campo nove agenti della Polizia Locale di Riposto, guidati dal comandante Orazio Giovanni Vecchio, affiancati da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Riposto e dagli operatori della ditta incaricata della raccolta rifiuti. L’operazione, voluta dall’amministrazione comunale, ha coinvolto anche via Vaccarini e via De Maio.

Il bilancio: 16 veicoli rimossi, rifiuti speciali smaltiti, luce ripristinata

I numeri dell’operazione parlano da soli. Sono stati rimossi sedici veicoli completamente abbandonati. L’intera area è stata liberata dai cumuli di rifiuti, compresi quelli classificati come speciali e pericolosi. Ripristinata anche l’illuminazione pubblica, fuori uso da tempo, che torna a garantire visibilità e una percezione di maggiore sicurezza agli abitanti della zona.

Sul fronte delle sanzioni, la Polizia Locale ha elevato verbali per migliaia di euro ai proprietari di diversi veicoli trovati privi di copertura assicurativa obbligatoria e senza revisione periodica valida.

Il sindaco Vasta: «Questo è soltanto l’inizio»

Il sindaco Davide Vasta ha commentato l’esito dell’intervento senza mezzi termini: «Per troppo tempo alcune situazioni sono state considerate normali. Da oggi non lo saranno più. Continueremo a intervenire in tutte le aree che necessitano di essere restituite ai cittadini, perché il decoro urbano significa sicurezza, rispetto per chi vive onestamente e qualità della vita.»

Vasta ha poi aggiunto: «Abbiamo restituito decoro e sicurezza a un’area che da anni versava in condizioni inaccettabili. Questo è soltanto l’inizio di un percorso che porteremo avanti con determinazione, intervenendo in tutte quelle situazioni in cui sarà necessario ripristinare legalità, ordine e rispetto delle regole.»

Un problema che durava da anni

La situazione di via Mario Carbonaro non era improvvisata. Il degrado si era accumulato nel tempo, trasformando progressivamente uno spazio condominiale in un’area di abbandono diffuso. La presenza di materiali pericolosi rappresentava un rischio concreto non solo per il decoro, ma anche per la salute pubblica e l’incolumità dei residenti, in particolare dei più giovani. L’assenza di illuminazione funzionante aggravava ulteriormente la percezione di insicurezza nelle ore serali e notturne, rendendo la zona ancora più esposta a comportamenti illeciti e a un ulteriore accumulo di rifiuti.

Nuovi controlli in arrivo: nel mirino rifiuti abusivi e occupazioni illegali

L’amministrazione ha già annunciato che l’operazione di questa mattina non resterà un caso isolato. Sono previsti ulteriori controlli sul territorio, con un’attenzione particolare all’abbandono abusivo dei rifiuti, all’occupazione illegale di spazi pubblici e a qualsiasi comportamento che comprometta il decoro delle aree urbane di Riposto. Il piano, stando a quanto dichiarato dal sindaco, sarà portato avanti con continuità e con il medesimo approccio interforze che ha caratterizzato l’intervento di oggi.