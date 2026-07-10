Scooter, scarpe e eroina: la Squadra Mobile sgomina uno spacciatore nel Dusmet

Dodici involucri di eroina nascosti dentro una scarpa, sotto il comodino della camera da letto. È quanto hanno trovato i poliziotti della Squadra Mobile di Catania durante una perquisizione che ha portato all’arresto di un catanese di 62 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il via-vai nel villaggio Dusmet

Tutto nasce da una serie di movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione del villaggio Dusmet. Gli agenti avevano notato un andirivieni anomalo di persone, un segnale che in genere non lascia spazio a molti dubbi. Così hanno avviato il monitoraggio dell’immobile, tenendolo d’occhio finché non hanno identificato l’uomo che lo utilizzava.

Il controllo del territorio è una delle attività ordinarie della Squadra Mobile, ma in questo caso si inseriva in un più ampio programma di contrasto allo spaccio di stupefacenti in città. Le forze dell’ordine avevano intensificato le operazioni proprio in alcune aree considerate sensibili, tra cui quella del villaggio Dusmet, quartiere periferico del capoluogo etneo.

Fermato in scooter su viale Africa

Il 62enne è stato intercettato mentre si spostava in scooter lungo viale Africa. Fermato per un controllo di routine, è stato identificato. A quel punto i poliziotti hanno esteso gli accertamenti all’abitazione già monitorata, ottenendo il via libera per la perquisizione domiciliare.

L’uomo non aveva dato nell’occhio durante i normali controlli in strada: nessun atteggiamento vistosamente sospetto, nessun gesto che potesse tradirlo immediatamente. È stata proprio la paziente attività di osservazione preventiva a consentire agli agenti di collegare i puntini e risalire alla sua identità.

La droga e il materiale per il confezionamento

Il nascondiglio era semplice ma, nelle intenzioni, discreto: una scarpa riposta sotto il comodino, al suo interno 12 involucri di eroina. La droga è stata interamente recuperata e posta sotto sequestro. Nell’appartamento sono stati trovati anche una bilancina di precisione e altro materiale utilizzato per pesare e confezionare le dosi, anch’esso finito sotto sequestro.

La presenza degli strumenti da confezionamento suggerisce, secondo quanto emerso dalle attività di polizia giudiziaria, che l’abitazione venisse utilizzata non solo per conservare la sostanza stupefacente, ma anche per prepararla alla vendita al dettaglio. Un elemento che ha contribuito a delineare il quadro indiziario a carico dell’uomo.

L’arresto e le accuse

Al termine delle operazioni, il 62enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le successive fasi processuali stabiliranno le responsabilità definitive. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa che la Polizia di Stato conduce sistematicamente sul territorio di Catania.

Ai sensi di legge, l’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale condanna definitiva.