Meta Catania punta a ospitare il Main Round della Uefa Futsal Champions League

“Abbiamo fatto richiesta alla Uefa di ospitare il Main Round a Catania e ci auguriamo di portare in città, grazie anche all’aiuto della LND, questa grande manifestazione che significherebbe per noi far conoscere ancora di più la piazza catanese”. Così il presidente della Meta Catania, Enrico Musumeci, ha ufficializzato la notizia circolata nei giorni scorsi riguardo la volontà di ospitare al PalaCatania il Main Round della Uefa Futsal Champions League.

La Meta Catania ha conquistato questa opportunità battendo in Danimarca i padroni di casa e campioni nazionali dell’Hjorring. Gli etnei hanno chiuso a punteggio pieno la fase di qualificazione, vincendo tre gare su tre. I siciliani hanno aperto le danze dopo soli due minuti e mezzo, grazie a un gol di Podda. Nonostante alcuni tentativi, i padroni di casa faticano a trovare precisione sotto porta, ma riescono comunque a pareggiare a soli 40 secondi dalla fine del primo tempo con Svaneborg.

Nel secondo tempo, Podda segna ancora, realizzando una doppietta e riportando avanti i rossazzurri. L’Hjorring non molla e accorcia le distanze sul 2-3 con un gol di Anderson Zoi dopo appena tre minuti. La partita resta aperta, ma la Meta Catania reagisce. Pulvirenti firma il 2-4, seguito da Arillo, che segna per il terzo giorno consecutivo. Podda, a dieci minuti dalla fine, chiude la partita con il gol del 2-6, completando la sua tripletta personale.