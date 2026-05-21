Manovra sospetta sulla Statale e agitazione al controllo: i Carabinieri trovano 2 chili di cocaina

Una manovra improvvisa sulla Statale 121 in direzione Catania e un’agitazione che non è passata inosservata: così i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Catania hanno fermato un 36enne residente in provincia di Agrigento e trovato sotto il sedile anteriore della sua auto 2,2 chilogrammi di cocaina suddivisi in due panetti. L’uomo è stato arrestato in flagranza e condotto alla Casa Circondariale di Piazza Lanza.

L’operazione si è sviluppata in mattinata nell’ambito di un servizio di pattugliamento per il contrasto al traffico di stupefacenti. I militari avrebbero notato un’autovettura che percorreva la Strada Statale 121 a velocità sostenuta, con una manovra improvvisa per entrare nel quartiere Monte Po. Fermato il veicolo nell’area parcheggio di un esercizio commerciale, i Carabinieri hanno identificato il conducente – unico occupante – notando sin da subito un evidente e ingiustificato stato di agitazione. L’atteggiamento nervoso, unito alla dinamica osservata in strada, avrebbe indotto gli investigatori ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e veicolare. All’interno di una sacca nascosta sotto il sedile anteriore avrebbero trovato due panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 2,2 chilogrammi. La droga è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti tecnico-scientifici di laboratorio per la quantificazione del principio attivo e il numero di dosi ricavabili.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.