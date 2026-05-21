All’Antico Vinaio apre a Catania il 26 maggio: 40 posti in piazza Università, limited edition alla norma

All’Antico Vinaio arriva a Catania: martedì 26 maggio alle 18, il celebre brand fiorentino di schiacciate inaugurerà il nuovo store in Piazza dell’Università 21, a pochi passi dal Duomo e da via Etnea. All’apertura sarà presente il fondatore Tommaso Mazzanti. Assaggi gratuiti per i presenti, una limited edition dedicata alla tradizione catanese e circa 30 nuove assunzioni in Sicilia.

È la seconda apertura siciliana del marchio, dopo il successo dello store di Palermo. Catania è stata scelta per la sua tradizione gastronomica di strada, radicata nei mercati storici e nelle piazze del centro. Il locale di piazza dell’Università avrà 40 posti a sedere e sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22. Gli interni riprenderanno fedelmente il format consolidato del brand: un ambiente riconoscibile che unisce tradizione, convivialità e materie prime di qualità. «Siamo felicissimi di arrivare a Catania, una città straordinaria, piena di energia e con una tradizione gastronomica unica», ha dichiarato Tommaso Mazzanti, CEO e fondatore. «Vogliamo rendere omaggio a questa tradizione, lasciandoci ispirare dalle eccellenze locali e dall’entusiasmo delle persone che vivono e amano questa terra».

La schiacciata alla norma e le nuove assunzioni

Per l’occasione verrà lanciata una limited edition dedicata alle eccellenze del territorio catanese: prosciutto cotto, sugo alla norma e ricotta salata grattugiata. L’apertura ha generato nuove opportunità di lavoro con l’inserimento di store manager, assistant store manager, banconisti e personale di cucina, per un totale di circa 30 assunzioni tra Palermo e Catania. All’Antico Vinaio nasce nel 1991 a Firenze con la famiglia Mazzanti e conta oggi 56 negozi tra Italia, Stati Uniti, Emirati Arabi, Regno Unito e Francia. La rivista Saveur ha inserito la schiacciata “La Favolosa” tra i migliori 5 panini al mondo.