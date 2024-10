Maltempo in Sicilia: interventi e disagi, via Etnea trasformata in un fiume in piena

Da questa mattina, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono impegnati in numerosi interventi a causa del maltempo che ha colpito la provincia. Le chiamate al Numero Unico di Emergenza (112) si sono concentrate su auto in panne, allagamenti e dissesti statici. A Misterbianco, i sommozzatori sono intervenuti per soccorrere automobilisti intrappolati nelle loro vetture, mentre a Belpasso, una squadra ha messo in salvo un conducente rimasto bloccato sotto un cavalcavia allagato sulla SS 121. Anche l’hinterland etneo e il Calatino hanno visto numerose richieste di soccorso, con alberi caduti e danni alle strade.

A Randazzo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per alcuni pini spezzati che hanno colpito auto parcheggiate. Dalle 8 di questa mattina, circa 50 interventi sono stati eseguiti, con altri ancora in corso.

In un drammatico episodio a Catania, la via Etnea si è trasformata in un fiume in piena a causa delle forti piogge. In un video diffuso da un lettore, si vede uno scooter trascinato via dalla corrente, mentre un uomo, travolto dall’acqua, cerca disperatamente di mettersi in salvo senza successo. In un gesto di grande coraggio, una donna interviene prontamente e riesce ad aiutarlo, sottraendolo al pericolo.

Nella notte, la Sicilia è stata attraversata da forti temporali, portando un po’ di sollievo dopo mesi di siccità, soprattutto in comuni dove l’acqua è razionata. Tuttavia, le piogge, seppur intense in alcune zone come l’Ennese e il Nisseno, non sono state sufficienti per risolvere il problema della carenza idrica. Le dighe Fanaco e Ancipa, sotto stretta sorveglianza, hanno registrato circa 25 millimetri di pioggia, una quantità ancora insufficiente per colmare la sete della regione.

In altre aree, le precipitazioni hanno raggiunto picchi fino a 150 millimetri, causando frane, fango e detriti sulle strade. A Catania, gli acquazzoni hanno provocato allagamenti, mentre nel Palermitano e nel Trapanese i danni sono stati più contenuti.

In risposta alla perturbazione, quattro voli diretti all’aeroporto di Catania sono stati dirottati su Palermo, tra cui voli Ryanair da Pisa, Madrid e Parigi, e un volo Turkish Airlines da Istanbul.

Nonostante le difficoltà, il servizio agrometeorologico siciliano guarda con un cauto ottimismo: “Le piogge non sono arrivate esattamente come previsto, ma il fatto che siano arrivate è già un sollievo. Speriamo che la fase instabile continui e che nei prossimi giorni le precipitazioni aumentino nelle zone più critiche per la raccolta d’acqua.”