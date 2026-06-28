Librino, barbiere abusivo nel sottoscala e ambulante multato

Barbiere senza licenza nel vano scala di un condominio

Nel quartiere Librino la Polizia di Stato ha scoperto un salone da barba completamente abusivo, ricavato nel sottoscala di un condominio di viale Grimaldi. Quando gli agenti sono arrivati, l’attività era in piena operatività: diversi clienti attendevano il proprio turno, ignari della totale irregolarità del posto.

Il titolare è stato sanzionato con una multa da 500 euro per mancanza dei requisiti professionali. Tutta l’attrezzatura presente, utilizzata per esercitare abusivamente i servizi di taglio e barberia, è stata sottoposta a sequestro.

Ambulante di frutta e verdura: sanzioni per 3.000 euro

I controlli sull’abusivismo commerciale si sono estesi ai venditori ambulanti attivi in diverse zone del quartiere. Un commerciante di frutta e verdura è stato fermato e identificato: anche in questo caso mancavano i requisiti professionali previsti dalla legge. Le sanzioni amministrative contestate ammontano complessivamente a 3.000 euro, mentre la merce esposta in vendita è stata sequestrata.

L’azione di contrasto all’abusivismo commerciale risponde a una duplice finalità: tutelare la legalità e proteggere i commercianti in regola, che operano sostenendo costi e adempimenti burocratici che i concorrenti irregolari ignorano, ottenendo in questo modo un vantaggio sleale sul mercato.

Operazione interforze: chi ha partecipato

L’operazione è stata coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino e condotta insieme alla squadra amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, al Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia orientale”, agli agenti della Polizia Locale e al personale dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. Un dispiegamento di forze che ha permesso di coprire più fronti in contemporanea, dall’abusivismo commerciale ai controlli stradali.

Nel corso dell’attività sono stati verificati anche un autolavaggio e diverse sale giochi, senza riscontrare irregolarità. La scelta di estendere i controlli anche a queste tipologie di esercizi rientra in una strategia più ampia di presidio del territorio, volta a monitorare settori tradizionalmente esposti a fenomeni di illegalità.

112 persone identificate, contravvenzioni su strada

La seconda parte dell’operazione ha riguardato i controlli in strada, con posti di blocco istituiti nei punti strategici del quartiere. In totale sono state identificate 112 persone, delle quali 40 con precedenti penali e di polizia, e controllati 50 veicoli tra auto e scooter.

Le contravvenzioni elevate riguardano: guida senza patente, mancata revisione periodica del veicolo, assenza di copertura assicurativa per la responsabilità civile e guida senza casco. Si tratta di violazioni che, oltre a configurare illeciti amministrativi, rappresentano un concreto rischio per la sicurezza di chi circola sulle strade del quartiere.

L’operazione a Librino si inserisce in un piano di controlli periodici che la Questura di Catania porta avanti nelle aree della città considerate prioritarie sotto il profilo della sicurezza urbana, con l’obiettivo di garantire una presenza costante e visibile delle forze dell’ordine sul territorio.