“Il coraggio del male”: il nuovo romanzo di Sebastiano Ardita

Sebastiano Ardita, noto magistrato e autore, presenta il suo primo romanzo, Il coraggio del male, che trasporta i lettori nell’Italia degli anni ’80, un periodo segnato da violenza e tensioni sociali. Il libro, disponibile da oggi in libreria e online, sarà presentato in anteprima questa sera alle 18 presso lo Yachting Club di Catania. All’evento parteciperanno, oltre all’autore e all’editore Salvo Bonfirraro, il direttore de La Sicilia, Antonello Piraneo, con la presentazione affidata a Ruggero Sardo.

Il romanzo narra la storia di Stella, una giovane donna divisa tra due uomini che incarnano opposte realtà: un terrorista, che la coinvolge nella causa eversiva, e un uomo dello Stato, verso il quale prova attrazione e senso di colpa. Attraverso le sue vicende, Ardita esplora le contraddizioni e le sfide morali di un’epoca complessa.

In un passaggio significativo, Stella incontra Domenico, un uomo che la affascina ma al contempo la confonde. Nonostante l’attrazione reciproca, emergono in lei sentimenti contrastanti, tra desiderio e repulsione, conformismo e ribellione. Questo incontro rappresenta il conflitto interiore di Stella, divisa tra istinto e ragione, sottomissione e rivalsa.

In un altro episodio, Stella si confronta con Sergio, il terrorista che l’ha coinvolta nella lotta eversiva. L’incontro è carico di tensione e ambiguità, riflettendo le paure e le incertezze di Stella riguardo al suo futuro e alle scelte compiute.

Il coraggio del male offre una profonda riflessione sulle dinamiche psicologiche e le contraddizioni emotive di chi vive in un’epoca turbolenta, tra attrazione per l’illegalità e ricerca di stabilità in una società divisa. Con questo romanzo, Ardita invita i lettori a esplorare le sfumature del bene e del male, e le scelte che definiscono la nostra umanità.