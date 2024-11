Gruppo Arena e Decò: dieci anni di successo e crescita in Sicilia

Il Gruppo Arena celebra dieci anni dal lancio dell’insegna Decò in Sicilia, un decennio di crescita, innovazione e dedizione per offrire qualità ai consumatori siciliani. Questa importante tappa è stata raggiunta grazie all’alleanza strategica con il Gruppo Multicedi, avviata nel 2014. All’epoca, l’insegna contava circa 400 punti vendita, principalmente in Campania e Sicilia. Oggi, nel 2024, i punti vendita superano i 600, confermando il successo di Decò come una delle insegne di grande distribuzione più apprezzate nel Centro e Sud Italia.

La Storia del Gruppo Arena: Il Gruppo Arena ha radici profonde e ben consolidate in Sicilia, dove è stato fondato negli anni Sessanta come piccola impresa familiare, concentrata principalmente nella vendita al dettaglio di generi alimentari. Nel corso dei decenni, grazie alla passione e alla visione imprenditoriale della famiglia Arena, l’azienda ha conosciuto una costante crescita, passando da singoli punti vendita a una rete sempre più vasta. Negli anni Novanta, il Gruppo ha iniziato un importante processo di espansione che lo ha portato a diversificare l’offerta, aumentando i formati di vendita e ampliando le categorie merceologiche.

L’affiliazione con Gruppo VéGé e l’accordo con Gruppo Multicedi per il lancio dell’insegna Decò in Sicilia hanno rappresentato due momenti decisivi, aprendo nuovi scenari di sviluppo e consolidando la presenza del Gruppo Arena nel mercato della grande distribuzione. Attraverso una combinazione di qualità, innovazione e attenzione alle esigenze dei consumatori, il Gruppo Arena è diventato uno dei leader di mercato in Sicilia, distinguendosi per l’offerta di prodotti locali e per il sostegno all’economia regionale.

Dieci Anni di Crescita con Decò: Per celebrare questo traguardo, il Gruppo Arena ha organizzato un meeting di settore, un momento di riflessione e condivisione sul cammino percorso e sugli obiettivi futuri. Negli ultimi dieci anni, l’espansione di Decò ha generato risultati economici significativi, testimoniando la solidità e la sostenibilità del modello di sviluppo del gruppo.

Dal 2014 al 2024, il valore della produzione del Gruppo Arena è passato da 265 milioni di euro a 1,236 miliardi, con un incremento di 819 milioni (+309%). L’EBITDA, indicatore della capacità dell’azienda di generare flussi di cassa, è cresciuto da 8 milioni a 75 milioni di euro (+814%), mentre l’utile netto è aumentato di 44 milioni, passando da 3 a 47 milioni (+1.613%).

Questa impressionante crescita ha portato il Gruppo Arena a diventare leader in Sicilia, con una quota di mercato del 27% (secondo Nielsen IQ). Anche il patrimonio netto è salito, passando da 15 milioni nel 2014 a una previsione di 245 milioni nel 2024. Inoltre, il fatturato aggregato delle consorziate Gruppo Arena e Gruppo Multicedi in Decò Italia ha raggiunto i 3 miliardi di euro, con l’obiettivo di arrivare a 5 miliardi nei prossimi anni.

Giovanni Arena, presidente del Gruppo VéGé, in un intervista rilasciata a gdoweek, riflette sui 10 anni di crescita del Gruppo Arena e Decò, ponendo l’accento su una filosofia di aggregazione che va oltre la fusione di aziende. «Aggregazione significa anche quello che noi di Gruppo Arena e Multicedi della Campania abbiamo avuto il coraggio di fare: aderire a un’unica centrale di acquisto, il Gruppo VéGé, di cui mi onoro di essere presidente. Abbiamo creato Decò Italia, rappresentata qui da Mario Gasbarrino, amministratore delegato di Decò Italia, un leader nella marca privata, capace di guidare un team di professionisti che credono nel valore del brand. La crescita può essere alimentata dalla condivisione di progetti e valori comuni, senza necessità di fondersi, ma unendo competenze e mantenendo l’autonomia territoriale.»

Arena ha spiegato come il progetto Decò Italia sia aperto a imprese selezionate, con due criteri chiave: far parte del Gruppo VéGé e non avere sovrapposizioni territoriali. Questa alleanza, focalizzata sulla vendita piuttosto che solo sull’acquisto, si basa sulla chiara definizione delle aree di competenza, garantendo così una gestione efficiente e un posizionamento chiaro delle insegne.

Per celebrare il decennale, Decò Italia lancerà, da ottobre a dicembre, un ampio piano commerciale e iniziative di marketing pensate per sorprendere i consumatori siciliani. Arena ha ricordato che, in concomitanza con il cambio di insegna dieci anni fa, nacque anche SuperConveniente, con uno dei primi punti vendita vicino al centro commerciale Arena di Misterbianco. Anche SuperConveniente festeggia quest’anno i suoi dieci anni, con attività commerciali speciali da ottobre e campagne di marketing previste per novembre.

Il 2024 si conferma quindi come un anno di celebrazioni per il Gruppo Arena, con dieci anni di successi per Decò e SuperConveniente, simboli di qualità e innovazione nella grande distribuzione in Sicilia.