Festa regionale Pd Sicilia a Catania, dibattiti e fronte progressista

Alla Vecchia Dogana parte oggi la Festa regionale del Pd Sicilia: dibattiti, tavoli tematici e confronto con il fronte progressista su legalità, sviluppo e futuro dell’Isola.

CATANIA – Prende il via oggi alla Vecchia Dogana, in via Dusmet 2, la Festa regionale del Partito Democratico siciliano. Una tre giorni densa di appuntamenti, incontri e momenti di confronto che vedranno la partecipazione dei dirigenti regionali e nazionali del Pd, dei parlamentari siciliani eletti all’Ars, alla Camera e al Senato, insieme ai rappresentanti delle forze del fronte progressista.

L’iniziativa, organizzata dal Pd Sicilia in collaborazione con la federazione provinciale di Catania, arriva dopo oltre 40 Feste dell’Unità svoltesi nell’Isola nella seconda parte del 2025. Una scelta che, come sottolineano i promotori, punta a rafforzare il dialogo con i territori e a costruire una piattaforma politica condivisa.

«Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa – afferma il segretario regionale Anthony Barbagallo – perché rappresenta l’occasione giusta per discutere, ma soprattutto per ascoltare le richieste che arrivano dalla base. Diremo anche la nostra idea di sviluppo per la Sicilia, alternativa a un modello che riteniamo clientelare, portato avanti dal governo Schifani e dal centrodestra». Durante la manifestazione sarà lanciata la campagna #Cambiamolasicilia.

Il programma della prima giornata si apre alle 10.15 con l’intervento di Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, insieme ad Anthony Barbagallo e alla deputata Stefania Marino. A seguire è in agenda l’Assemblea regionale del Pd, presieduta da Cleo Li Calzi. Nel primo pomeriggio spazio alla Direzione e all’assemblea dei Giovani Democratici.

Alle 15 sono previsti due tavoli tematici, curati dalla federazione provinciale di Catania. In sala Mattarella il confronto dal titolo «Pagare meno, inquinare meno: la sfida della Tarip per la Sicilia. Altro che termovalorizzatori», con amministratori, esperti e rappresentanti del mondo civico e associativo. In sala Bottari, invece, il dibattito su «Mobilità e trasporti: Catania e il suo territorio tra opportunità e sottosviluppo», dedicato alle infrastrutture e allo sviluppo sostenibile.

Alle 16, in sala La Torre, è in programma il dibattito «Contro mafia, scandali e corruzione per liberare la Sicilia», moderato da Laura Di Stefano, con la partecipazione di Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale antimafia e anticorruzione, ed Enza Rando, senatrice Pd e componente della segreteria nazionale.

A seguire, sempre in sala La Torre, il confronto politico «Cambiamo la Sicilia», moderato da Manuela Modica, con i segretari regionali e i rappresentanti delle forze del fronte progressista: Anthony Barbagallo (Pd), Davide Faraone (Italia Viva), Pierpaolo Montalto (Sinistra Italiana), Alessandra Minniti (Europa Verde), Ismaele La Vardera (ControCorrente) e Nuccio Di Paola (Movimento 5 Stelle).

Tra incontri politici, momenti di approfondimento, food e intrattenimento, la Festa regionale del Pd Sicilia si propone come uno spazio di partecipazione e confronto aperto, con l’obiettivo di delineare una proposta alternativa per il futuro dell’Isola.

Pd Sicilia, Festa regionale Pd Catania, Anthony Barbagallo, Chiara Braga, Antonello Cracolici, Enza Rando, Cambiamo la Sicilia, fronte progressista Sicilia