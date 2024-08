Due giovani denunciati per Furto di Motociclo

Durante i pattugliamenti notturni del fine settimana, la Squadra Volanti della Questura di Catania ha ricevuto una segnalazione riguardante un giovane che, in Piazza Galatea, stava spingendo un altro individuo su un motociclo, dirigendosi verso Piazza Papa Giovanni XXIII.

Gli agenti hanno immediatamente avvistato e seguito i due sospetti lungo Via Sturzo, Via De Nicola e Via Marchese di Casalotto, cercando di intercettarli. Alla vista della polizia, i giovani hanno deviato su Via Misterbianco e, successivamente, hanno abbandonato uno dei motocicli, ostruendo il passaggio della volante.

I fuggitivi hanno proseguito la loro fuga su un altro motociclo in direzione Via Platamone. La centrale operativa, ricevute le comunicazioni via radio, ha previsto il possibile percorso dei fuggiaschi e ha dislocato altre unità della Volanti tra Via Dusmet e Via Porticello.

Grazie a questa strategia, il motociclo in questione è stato intercettato e fermato in Piazza Borsellino. I due ragazzi, un 19enne e un 17enne catanesi e senza precedenti penali, hanno ammesso il furto del motociclo, successivamente ritrovato abbandonato vicino al Corso Italia.

Al termine delle verifiche, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Il minorenne è stato affidato ai suoi familiari dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale dei Minorenni.