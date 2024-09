Catania: una vittoria di Cuore e Grinta

Il Catania si impone con determinazione contro il Monopoli, tornando a vincere al “Massimino” dopo oltre tre settimane dal successo contro il Benevento. Grazie a questi tre punti, la squadra di mister Toscano si avvicina alla vetta della classifica, ora distante soltanto un punto, in attesa degli esiti delle gare di Benevento e Picerno. Questa vittoria è un messaggio chiaro alle rivali e alla città: il Catania è pronto a lottare fino in fondo per i primi posti del campionato.

Il Catania approccia la partita con grande possesso palla, con Montatto a guidare l’attacco e Carpani a fare da perno a centrocampo. Toscano, come di consueto, varia l’assetto tattico, alternando gli interpreti e cercando di rispondere alle necessità del gioco. Nonostante il predominio territoriale, però, i rossazzurri faticano a trovare varchi nella ben organizzata difesa del Monopoli, che chiude ogni spazio e fa valere la propria solidità. Il primo tempo scorre via senza grandi emozioni, con poche occasioni degne di nota e nessuna delle due squadre capace di imprimere un’accelerazione decisiva.

La ripresa, però, porta una svolta. Al 5’, il Catania trova finalmente la via del gol grazie a un’azione fulminea partita dalla destra. Castellini recupera palla con tenacia e serve immediatamente Di Gennaro, che a sua volta pesca Lunetta con un passaggio millimetrico. Il numero 7 rossazzurro non si lascia pregare: colpisce di prima intenzione e insacca alle spalle di Vitale, regalando il vantaggio al Catania. Lunetta, che nelle prime partite stagionali era stato schierato come falso nove senza trovare la rete, celebra la sua prima marcatura stagionale sotto la curva Sud, riscattando anche il gol ingiustamente annullato a Biella nelle scorse settimane.

Dopo il gol, il Monopoli non si dà per vinto e aumenta la pressione. Mister Colombo cambia gli esterni per dare maggiore incisività al pressing e cercare il pareggio. Di Gennaro continua a essere una muraglia insormontabile per gli attaccanti avversari, ma il Monopoli si rende pericoloso in più occasioni. Yeboah, in particolare, mette i brividi ai tifosi rossazzurri con due tentativi ravvicinati, al 30’ e al 31’, entrambi respinti con grande prontezza dal portiere Adamonis, che si conferma il migliore in campo.

Con il Monopoli proiettato in avanti alla ricerca del pari, il Catania prova a sfruttare gli spazi lasciati scoperti. Stoppa ci prova dalla distanza, ma il suo tiro viene deviato in corner dal portiere Vitale. Poco dopo, Luperini ha un’ottima chance per chiudere il match, ma la sua conclusione finisce alta. Nonostante la pressione avversaria, il Catania riesce a difendersi con ordine, anche grazie a un Adamonis in giornata di grazia, che neutralizza ogni tentativo, compresi i pericolosi tiri di Bruschi e Yeboah.

Alla fine, il Monopoli cerca ancora di forzare i tempi con Buschi, che colpisce l’esterno della rete, ma i rossazzurri reggono fino al triplice fischio.

Quella contro il Monopoli è una vittoria sofferta, ma più che meritata. Il Catania ha dimostrato di saper lottare e soffrire, soprattutto nei momenti di maggiore pressione avversaria. Con questa prestazione, i rossazzurri confermano il loro ruolo di protagonisti nel campionato, dando un segnale forte a tutte le avversarie: il Catania è pronto per la battaglia ai vertici della classifica.