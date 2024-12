Catania piange Enzo Trantino, avvocato e politico di spicco

Si è spento all’età di 90 anni l’avvocato penalista Enzo Trantino, figura di rilievo della politica italiana e padre dell’attuale sindaco di Catania, Enrico Trantino. Nato a Licodia Eubea, in provincia di Catania, Trantino ha dedicato la sua vita alla politica e alla professione legale. Dopo un primo impegno nelle formazioni monarchiche, approdò nelle fila del Movimento Sociale Italiano (MSI), diventando parlamentare per ben nove legislature. Dal 1994 al 1995 ha ricoperto l’incarico di sottosegretario al Ministero degli Esteri durante il primo governo Berlusconi.

Trantino non è stato solo un politico, ma anche un avvocato di grande spessore, riconosciuto per la sua integrità e per l’impegno nella difesa dei valori in cui credeva. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel panorama politico siciliano e nazionale del secondo Novecento.

Il presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, e tutti i consiglieri comunali hanno espresso il loro cordoglio in una nota ufficiale: “Partecipiamo sentitamente al dolore del sindaco Enrico Trantino per la scomparsa del padre Enzo, professionista e politico di lungo corso, apprezzato e stimato da tutti per la sua figura di integerrimo uomo delle istituzioni”.

Anche il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), Gaetano Galvagno, ha voluto ricordare Enzo Trantino con parole di stima: *”Con la scomparsa di Enzo Trantino perdiamo uno dei protagonisti più autorevoli del secondo Novecento, un autentico innovatore, capace di rendere efficace il dialogo in momenti complessi della vita politica della Sicilia e della Nazione. È stato un riferimento per chi, come me, si è avvicinato ai valori della nostra comunità politica, un uomo di straordinario acume in grado di parlare alle generazioni con saggezza e visione. Mancheranno i suoi preziosi consigli, la capacità di trasferire fiducia a chiunque. A nome di tutta l’Assemblea regionale siciliana e mio personale, porgo le più sincere condoglianze a Enrico e Novella in questo momento di profondo dolore”.

“Con profondo dolore ho appena appreso della scomparsa di Enzo Trantino, un gigante della politica e del diritto che manchera’ a tutti. Non bastano di certo queste poche righe a tentare di tratteggiare cosa e’ stato per me il ‘mastro’: certamente un riferimento nei momenti piu’ complessi della mia vita politica e professionale, una guida nelle decisioni piu’ delicate durante gli anni difficili del governo regionale. Manchera’ il suo sorriso capace di infondere fiducia a tutti nell’andare avanti, la voce ferma che indicava la via: si’, oggi l’intera comunita’ siciliana e’ piu’ povera. A Nuna ed Enrico, la mia fraterna vicinanza assieme a quella di Elena”. Lo dice l’eurodeputato di FdI, Ruggero Razza.

Catania piange la perdita di un uomo che ha segnato un’epoca con il suo impegno civile, professionale e politico.