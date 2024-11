Catania, centro storico: Carabinieri intensificano i controlli e fermano cinque parcheggiatori abusivi

Proseguono i controlli mirati dei Carabinieri nel centro storico di Catania per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. L’operazione, disposta dal Comando Provinciale, punta a ridurre l’illegalità diffusa e a migliorare la sicurezza percepita dalla popolazione, con una presenza capillare nelle principali piazze e aree di parcheggio.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, insieme ai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e sotto il coordinamento della Centrale Operativa, hanno sorpreso cinque parcheggiatori abusivi. Il primo fermo è avvenuto in via Cardinale Dusmet, dove un 32enne, già noto alle forze dell’ordine per la stessa attività illecita, è stato denunciato per recidiva.

Poco distante, sempre in via Dusmet, è stato individuato un altro parcheggiatore, un 44enne già sottoposto a **daspo urbano**, che gli vietava l’accesso alle aree di parcheggio della zona per un anno. Nonostante il divieto, l’uomo era tornato sul posto, violando l’articolo 10 del Decreto Legislativo 14/2017 (**DACUR**) e venendo nuovamente denunciato.

I controlli sono proseguiti in viale Africa e in via San Gaetano la Grotta, dove altri tre “guardamacchine” abusivi sono stati colti mentre richiedevano denaro agli automobilisti con la promessa di sorvegliare i loro veicoli. Per questi ultimi sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 2.500 euro. In caso di recidiva, anche loro rischiano una denuncia penale.

L’operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, che non solo violano la legge, ma alimentano un clima di insicurezza tra i cittadini. I Carabinieri continueranno a presidiare le aree sensibili per garantire ordine e legalità.